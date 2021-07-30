Перцов: свобода слова и СМИ в Беларуси не будет нарушена

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свобода слова в Беларуси не будет нарушена, а СМИ могут свободно работать, как и прежде. При этом важно отделять настоящие медиа от тех, которые лишь прикрываются этим именем для того, чтобы вести подрывную деятельность. Об этом заявил журналистам министр информации Владимир Перцов, который принимал сегодня участие во встрече главы государства с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тех, кто называется прессой, кто именует себя журналистами, позволяет себе объективную, конструктивную критику, мы отделяем от тех, кто, прикрываясь именем журналиста, занимается деструктивной, подрывной, диверсионной деятельностью, создает экстремистские Telegram-каналы, другие средства массовой коммуникации для того, чтобы разрушать наше государство", - сказал министр.

Он подчеркнул: "Никто не говорит о том, что свобода слова будет нарушена в нашей стране или свобода СМИ будет как-то притесняться". "Это базовые ценности, и мы прекрасно понимаем, что благодаря СМИ обнажаются многие проблемы, которые волнуют граждан. И эти проблемы видны власти, которая решает их. Это процессы, которые позволяют сделать нашу жизнь лучше", - отметил Владимир Перцов.

"Мы совершенно четко отделяем СМИ от тех, кто прикрывается именем СМИ, и делаем все возможное, чтобы те последние не могли работать в нашей стране", - подчеркнул министр.-0-