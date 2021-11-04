Перцов: цифровая индустрия не может развиваться сама по себе, сейчас вырабатываются правила игры

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Цифровая индустрия не может развиваться сама по себе. Наряду с удобством возникают и риски, поэтому важно выработать правила игры. Такое мнение сегодня во время регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Гродно высказал министр информации Владимир Перцов, передает корреспондент БЕЛТА.

На форуме среди других тем обсуждались и вопросы защиты информации. Владимир Перцов отметил, что скорость жизни, скорость получения информации, растет. Наряду с удобством, возникают и определенные риски.

"Причем опасность возникает как для общества и государства в целом, так и для каждого человека в отдельности. Порой сведения, которые, возможно, не предназначены для распространения, становятся доступны тем, кто может ими воспользоваться в коварных целях. Цели могут быть разные: манипуляции, угрозы, влияние на сознание людей", - отметил Владимир Перцов. Он обратил внимание, что за подобные проявления, а также за подмену функций государства во многих странах журят и наказывают интернет-гигантов.

"Эта индустрия сама по себе развиваться не может, она должна, как и любая другая сфера нашей жизни, регулироваться. Эти правила игры сейчас вырабатываются: насколько должен быть баланс между комфортом, удобством и безопасностью. Важно, чтобы госорганы, общественные советы не оставались в стороне, чтобы мы вникали в то, что интересует наших детей, всегда умели правильно оценить и отделить полезные функции от вредных", - подчеркнул министр информации.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник обратил внимание, что форум стал примером комплексного подхода к вопросам цифровизации. "Внедрение информационных систем в здравоохранение позволяет, в частности, более оперативно принять решение, снижает риск человеческой ошибки. Бесспорно, преимущество современных технологий - также для улучшения качества образования и воспитания. Но порой, говоря о плюсах, мы недооценивали риски развития технологий. Они могут стать не только инструментом облегчения работы, но и использоваться для негативного воздействия, особенно если данные попадут не в те руки. Поэтому и важно выработать решения, как повысить эффективность всех сфер и защитить информацию", - отметил он.

На гродненском форуме в фокусе внимания - цифровые решения в сферах здравоохранения и образования, защита персональных данных. Кроме этого, обсуждаются вопросы соблюдения законодательства в сфере электронного документооборота как внутри страны, так и при трансграничной торговле, использование электронной цифровой подписи. Особое внимание уделено продвижению современных технологий на территории Беларуси в сфере цифровой трансформации: облачные технологии, IT-инфраструктура, технологии высокоскоростной передачи данных (4G и 5G), IoT- и смарт-решения.

В масштабном мероприятии принимают участие руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений. Организаторами форума выступают Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг и Белорусские облачные технологии, при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте и Гродненского облисполкома.-0-

Фото Леонида Щеглова