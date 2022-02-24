Перцов: у белорусов уже есть антидот к фейкам

24 февраля, Ветка /Корр. БЕЛТА/. У белорусов после событий 2020 года уже есть антидот к фейкам. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА министр информации Владимир Перцов, комментируя появившиеся в деструктивных каналах вбросы о том, что якобы в некоторых районах Гомельской области из-за событий в Украине эвакуируют людей, мобилизуют студентов БелГУТ и так далее.

По мнению министра, за последнее время люди стали более подкованными, меньше доверяют фейковым каналам. "Их потребление уменьшилось в нашей стране не на проценты, а в разы. По многим - в десятки раз. Многие эти каналы вообще умерли естественным путем, потому что доверия к этим источникам дезинформации нет", - отметил министр.

"Что бы они ни писали, они преследуют одну цель - разрушить нашу страну, посеять панику и сделать только так, чтобы нам было хуже", - добавил Владимир Перцов.ТЕКСТ

Он обратил внимание, что сегодняшние фейковые вбросы - это очередной пример того, что есть попытка создать информационную операцию, чтобы просто вызвать у людей страх, недоверие. "Мы уже имеем антидот 2020 года, 2021 года. И понимаем, что все это (вбросы. - Прим. БЕЛТА) вранье. И наши средства массовой информации объективно и оперативно будут отрабатывать (темы и события. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Владимир Перцов.

"Наши СМИ достаточно обширно заполняют информационную палитру. У нас нет возможности позволить себе "глотать пыль" за такими фейкометами и нет возможности образовывать информационный вакуум, давая этим бредоносцам спекулировать, особенно на таких острых, важных, волнующих темах, событиях, которые сейчас разворачиваются недалеко от нашей границы с Украиной", - подчеркнул министр.-0-