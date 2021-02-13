Перцов: в Беларуси назрела естественная потребность в партийном строительстве

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси назрела естественная потребность в партийном строительстве. Такое мнение высказал директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале"Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Наступил тот исторический период, когда возникла естественная потребность в партийном строительстве. Искусственное партийное строительство не нужно никому: ни стране, ни руководству страны, ни людям. Потому что оно ничего не решает и ничего не делает, по крайней мере, в интересах людей и государства в целом", - сказал Владимир Перцов.

Он также подчеркнул, что при реформировании партийной системы в Беларуси необходимо запрещать партии, финансируемые из-за рубежа и действующие в интересах иностранных государств и сил. В интересах людей и ради будущего страны, считает глава медиахолдинга, могут действовать только партии, которые поддерживаются исключительно внутри государства.

Политолог Алексей Беляев в свою очередь отметил, что современные партии во многих странах - это не те политические объединения, о которых все привыкли думать и говорить. Сегодня партии борются за любого избирателя и в основном не придерживаются никакой идеологии, считает эксперт.

"Это партии популистского толка. Поэтому нам, когда мы говорим о партийном строительстве, необходимо эти проблемы учитывать. Безусловно, нам не нужны популистские партии, которые будут только играть на настроениях избирателей, давать невыполнимые обещания, а потом, придя к власти, продавать свое нажатие кнопок за деньги, - заявил Алексей Беляев. - Запустить процесс создания новой партийной системы нам необходимо, потому что та стагнация, которая была 20 лет, показала, что ряд партий фактически умерли, другие, которые должны прийти на их место еще не родились. Поэтому, какая у нас будет партийная система, мне кажется, это самый интересный момент. Но она должна быть".

При этом он добавил, что новая партийная система должна быть "поставлена на службу всему обществу".-0-