Перцов: введение Западом санкций против Беларуси - это выпады бессилия

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение Западом санкций против Беларуси - это выпады бессилия. Такое мнение высказал министр информации Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Это такие выпады бессилия - по-иному это назвать нельзя. И санкции в целом - это уже такой элемент бессилия", - сказал Владимир Перцов.

Он констатировал, что санкции ударят по экономике Беларуси и предприятиям придется переориентировать потоки своей продукции, но все равно это давление не вызовет планируемого эффекта. "Говорить о том, что это может задушить страну, довести до голодных бунтов и все население будет сносить власть, - это не совсем так. Уже не 90-е годы, когда мы смотрели на эти страны рыночной "демократии", на ту же "семерку" и говорили: "Вау! Это же полубоги, которые правят миром". Тогда это было 80% от мировой экономики, сейчас - это менее 40%", - заметил министр.-0-