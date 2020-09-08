Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Поставки препарата в российские регионы ожидаются в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") уже прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Роспотребнадзора и выпущена в гражданский оборот. Эта вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко пояснял, что под гражданским оборотом на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности, учителей и медиков, которую будут проводить параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями.

За все время пандемии COVID-19 в России зафиксировано более миллиона зараженных, умерли свыше 17,8 тыс. человек, выздоровели около 843 тыс. заболевших.-0-