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27 декабря 2020, 20:37

Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Беларусь в начале 2021 года

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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступит в Беларусь в начале 2021 года, рассказал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Вскоре, в начале года, первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации", - сказал Дмитрий Мезенцев.

"Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно", - отметил посол.

Дмитрий Мезенцев констатировал, что 2020 год был очень сложный, поскольку пандемия COVID-19 не была ожидаемой. Вместе с тем, он считает, что  "это еще один повод для определения того, что мы можем делать вместе в рамках реальных производств".

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Беларуси выдало регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V". После этого она может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории страны. Ранее Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины "Спутник V".-0-

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