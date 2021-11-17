"Первая теплая ночь за многие дни, особенно рады за детей": беженцы из приграничного ТЛЦ

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для многих беженцев с белорусско-польской границы нынешняя ночь стала первой проведенной под крышей за многие дни, рассказали они корреспонденту БЕЛТА. Открыть пункт временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги" Президент Александр Лукашенко 16 ноября поручил губернатору Гродненской области Владимиру Каранику и помощнику Президента - инспектору по региону Юрию Караеву.

Беженцам предложили вместо полевых условий приграничного лагеря, который они организовали рядом с линией польской границы, перейти под крышу. Решение было обусловлено прежде всего заботой о безопасности людей: ночевки в холодную погоду, особенно после ледяного душа из водометов от польских силовиков, могли негативно сказаться на здоровье.

Перейти в ТЛЦ согласились около 1 тыс. беженцев. Многие из них - семьи с детьми. Беженцам выдали матрасы, сухую и теплую одежду, обеспечили горячее питание. Сегодня для них первое утро в тепле. Настроение у многих приподнятое. "Спасибо, Беларусь! Отличная ночь. Тепло, сухо, поели. Очень рад. Впервые удалось поспать", - говорит один из беженцев.

Одна из матерей поделилась, что рада в первую очередь за детей. "Наконец-то они оказались в нормальных условиях. Первая ночь в тепле и под крышей за многие дни", - рассказывает она. В комфортных условиях беженцы намерены дожидаться разрешения ситуации.

"В Ирак мы не вернемся. Там очень плохо. Ради будущего наших детей хотим попасть в Германию", - говорят они и благодарят белорусов за заботу.

В палатке-столовой беженцев будут обеспечивать горячим питанием: совсем скоро завтрак. Обеспечен также подвоз питьевой воды, недостатка в ней никто не испытывает. Установлены и биотуалеты. Беженцы обещают поддерживать порядок, относят мусор в специальные контейнеры.

Рядом с ТЛЦ круглосуточно дежурят медики. Ночью было немало обращений. Основные из них связаны с переохлаждением - насморк, больное горло, кашель, боль в почках. Люди также жаловались на проблемы со здоровьем от газа и химикатов, которые использовали польские силовики.-0-