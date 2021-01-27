Первая в Беларуси лаборатория по анализу продукции с никотином создана в БелГИМ

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном институте метрологии на базе отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции создана лаборатория по анализу никотиносодержащей продукции, сообщили БЕЛТА в БелГИМ.

Лаборатория оснащена курительной машиной Cerulian SM-450R с газоанализатором монооксида углерода. Эта машина позволяет имитировать процесс курения не только сигарет, но и различных видов электронных систем доставки никотина.

Анализ химического состава собранного аэрозоля позволяет на базе лаборатории БелГИМ определять количественное содержание никотина, глицерина, пропиленгликоля и 9 токсичных компонентов, в том числе формальдегида, ацетальдегида, акролеина, нитрозонорникотина, бензола, монооксида углерода.-0-