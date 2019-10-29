Первое рабочее место и участие в выборах - Орда провел неформальную встречу с молодежью

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неформальную встречу с молодыми представители профсоюзных комитетов предприятий и организаций страны в формате открытого диалога провел сегодня председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Обсуждались наиболее актуальные для молодых людей темы, в том числе вопросы адаптации на первом рабочем месте и повышения квалификации. Одной из важнейших тем стали выборы в парламент, поэтому встречу и назвали "Мой выбор", чтобы еще раз подчеркнуть, насколько важно каждому принять участие в этой избирательной кампании. "И, самое главное, насколько важно сделать правильный выбор", - подчеркнул Михаил Орда. Обсуждалось то, каким должен быть депутат, какими качествами обладать и какие идеи продвигать, чтобы приносить пользу обществу.

"Надо отметить, что мы видим очень большую заинтересованность молодых людей в этой теме. У них очень взвешенная и конструктивная жизненная позиция. Главный тезис, который мы сегодня слышим от нашей молодежи: в парламент должны быть избраны люди дела - те, кто знает и понимает проблемы человека труда, кто имеет опыт работы с людьми и опыт решения сложных вопросов в трудовой сфере", - отметил лидер национального профцентра.

В мае текущего года руководящие органы ФПБ приняли решение об активном участии во всех этапах избирательной кампании. 283 представителя федерации вошли в состав территориальных и окружных избирательных комиссий. Это практически треть от общего количества всех представителей общественных объединений. В составе участковых избирательных комиссий от профсоюзов 8 985 человек. Наблюдателями от профсоюзов выдвигаются наиболее опытные и подготовленные специалисты. Десять руководителей профсоюзных организаций различного уровня зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей.

Во встрече приняли участие члены молодежного совета Федерации профсоюзов. Он объединяет учащуюся, студенческую и рабочую молодежь 15 отраслевых профсоюзов из всех регионов страны. В составе молодежного совета 32 молодых профсоюзных активиста. Кроме того, на встречу пригласили и профсоюзных стипендиатов.-0-