Первое сетевое издание зарегистрировано в Беларуси

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарегистрировано первое сетевое издание - портал sb.by , редакция которого входит в состав Издательского дома "Беларусь сегодня", сообщил журналистам главный редактор портала Иван Синичкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Регистрация стала возможна после вступления в силу изменений в закон о СМИ. В соответствии с ним интернет-ресурсы, занимающиеся распространением массовой информации, получают возможность проходить государственную регистрацию для того, чтобы стать сетевым изданием. Его сотрудники будут пользоваться такими же правами, как и журналисты традиционных СМИ.

"Мы обратили внимание на норму указа, чтобы юридически быть в правовом поле, чтобы наши журналисты, работающие непосредственно на интернет-ресурс, могли иметь определенные права и возможности, которые предусматривает закон. Кроме того, это новые возможности для развития интернет-ресурса, без оглядки на печатную версию", - сказал Иван Синичкин. Он добавил, что ресурс будет несомненным помощником печатным изданиям.

Интернет-портал sb.by - уже не онлайн-версия печатных изданий холдинга, это многоформатный ресурс, который не только публикует материалы газет, но и создает дополнительный контент - информационный, аудиовизуальный, интерактивный.

По словам главного редактора портала, разработка многих журналистских проектов сегодня происходит с оглядкой на интернет. Оценивается, как тот или иной материал будет представлен в интернете, чем его можно будет дополнить, какие можно добавить фишки. "Так был придуман проект 25.by, который рассказывает о веховых событиях периода белорусской государственности от принятия Конституции до наших дней. Изначально он продумывался как интернет-проект, хотя сегодня публикуется и в печатных изданиях. К моменту своего завершения это будет цельный продукт, который никак не связан с печатной версией, который имеет свою конкретную структуру", - отметил Иван Синичкин.

На протяжении дня на портале sb.by выходят оперативные информационные сообщения и репортажи, которые затем дополняются газетными аналитическими материалами, видеосюжетами, тем самым создавая полный спектр материалов для читателей. Ежедневно на сайте выходит более ста сообщений. Работа интернет-редакции заключается и в различной дистрибуции контента: на сайте, youtube-канале, в социальных сетях и даже мобильной версии. В объеденной редакции функционирует телестудия "СБ ТВ", которая производит разнообразный контент, рассчитанный на широкую аудиторию.-0-