Первое заседание Межгоссовета по космосу стран СНГ пройдет в Минске

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ пройдет в Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В мероприятии 22-23 января примут участие делегации стран СНГ, руководители космической отрасли России, Беларуси, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии.

В повестке дня - избрание председателя Межгосударственного совета по космосу, обсуждение перспективных направлений сотрудничества в области космической деятельности.

Участники заседания рассмотрят план работы совета на 2020 год, обсудят сотрудничество государств - участников СНГ по интеграции наземных инфраструктур, использующих сигналы системы ГЛОНАСС, а также реализацию других совместных проектов в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Совет создан для координации действий по реализации Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств - участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 2 ноября 2018 года в Астане (Казахстан).

Планируются рабочая встреча руководителей НАН Беларуси и госкорпорации "Роскосмос", а также другие двусторонние встречи.-0-