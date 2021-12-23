Первое заседание молодежного совета при Минздраве пройдет сегодня

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание Республиканского молодежного совета при Министерстве здравоохранения Беларуси состоится сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Участие в мероприятии примет министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

На первом заседании 25 членов молодежного совета обсудят план работы на следующий год. Участники выступят с докладами о направлениях проектной деятельности, из которых самые интересные и актуальные будут направлены для дальнейшей проработки и реализации.-0-