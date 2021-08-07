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07 августа 2021, 16:41

КОММЕНТАРИЙ: Первоклассные варианты - собираем ребенка в школу

Фото из архива
Фото из архива

Специалисты Минобразования уже подсчитали, что одеть школьника в этом году обойдется от Br250 до Br520. Еще минимум Br100 стоит рюкзак с канцтоварами. "На самом деле сумма в два раза больше!" - уверены родители. Какова реальная цена? Отправляемся по магазинам - реальным и виртуальным, чтобы сложить в портфель среднестатистический набор школьных принадлежностей, а также составить три гардероба для первоклашки: от бюджетного до дорогого.

Портфель - можно сэкономить

Опытные родители придерживаются правила "не откладывай на август то, что можешь купить в мае". А то и раньше. Безусловно, с одеждой и обувью лучше не торопиться: дети за лето обязательно подрастут, но насколько, не угадаешь. Зато портфель и канцтовары можно покупать хоть за полгода до первого звонка. Цены на ранцы растут в геометрической прогрессии: присмотренный в крупном интернет-магазине рюкзак с фламинго для моей первоклашки еще две недели назад стоил на Br19 меньше. Причем Br7 из них он прибавил всего за несколько последних дней.

Вообще, первоклашкам покупать школьный рюкзак не обязательно. Постановлением Совмина №525 предусмотрено, что вчерашним детсадовцам не дают заданий на дом. А значит, учебники хранятся в классе. И это хорошая новость: качественные портфели с ортопедической спинкой, водоотталкивающей тканью и нагрудным фиксатором, который не позволяет лямкам сползать с плеч, стоит не менее Br90! В среднем цена на них около Br140-150. Так что родители первоклашек хотя бы на этом сэкономят.

Тем не менее какую-то сумку ребенку купить придется. В ней он будет носить в школу одежду для продленки и игрушки (без них школьник не обойдется еще ближайшие два-три года). Все эти предметы можно поместить в небольшой детский рюкзачок за Br30.

Канцтовары - круглый год по одной цене

На чем заметно сэкономить не получится, так это на канцтоварах. Они круглый год по одной цене. И обойдутся в среднем в следующую сумму.

Набор обложек для книг - Br3,92.

Пенал - Br2,72.

Подставка для книг - Br9,15.

Шариковая ручка (2 шт.) - Br2,40.

Простой карандаш (2 шт.) - Br3,37.

Линейка (деревянная, 20 см) - Br4,83.

Точилка - Br3,30.

Ластик - Br1,46.

Цветные карандаши (12 цветов) - Br4,08.

Альбом или блок для рисования - Br4,01.

Краски акварельные (12 цветов) - Br2,72.

Гуашь (6 цветов, с белой краской) - Br3,47.

Набор кисточек для рисования - Br3,84.

Стакан-непроливайка для воды - Br2,89.

Наборы цветной бумаги (10 листов) - Br3,09.

Набор цветного картона (8 листов) - Br3,03.

Клей-карандаш - Br2,72.

Клей ПВА - Br3,09.

Ножницы с тупыми концами - Br2,04.

Пластилин (12 цветов) - Br2,82.

Дощечка для пластилина+стеки - Br2,35.

Палочки для счета - Br3,40.

Веер гласных букв - Br3,84.

Веер согласных букв - Br3,84.

Веер цифр до 20 - Br3,84.

Итого: Br86,22.

Ученический гардероб трех типов

Все равно вырастет

Родители, которые выбирают самую бюджетную одежду и обувь ребенку, опираются не только на свой уровень доходов, но и на философию: зачем тратить много денег на то, что через год будет мало? Для экономных пап и мам мы идем в столичный ГУМ - там до 15 сентября скидки на школьный гардероб. Целых 30%! На некоторые товары - даже 40.

Традиционный комплект для девочек можно немного скорректировать. Обычно в него включают сарафан, костюм из жакета и юбки, юбку, две блузки, платье и гольфик под горло. Предлагаю следующий вариант: сарафан, три блузки, юбка, брюки, джемпер, гольфик под горло.

Исключительно "платяной" гардероб, на мой взгляд, - большая ошибка. Брюки незаменимы в период, когда на улице уже заметно похолодало, а отопление в классе еще не включили. Что касается жакета, то вряд ли найдется хоть один ребенок, которому в нем удобнее, чем в джемпере.

Итак, подсчитываем траты на форму для ученицы: сарафан - Br41,91, блузка трикотажная белая - Br25,58, блузка трикотажная синяя - Br29,76, блузка хлопковая - Br44,16, юбка - Br29,82, брюки - Br58,22, кардиган - Br45,82, гольфик под горло - Br19,03. Итого: Br275,76. А если подгадаете покупки со скидкой в 30%, итоговая сумма заметно уменьшится до Br193,03.

Школьная форма - далеко не все, чем придется обновить гардероб. Необходима еще и спортивная. Комплект из штанов и джемпера обойдется в Br73,59 (со скидкой - Br51,51) Но на этой позиции можно сэкономить! Комплект из майки с длинным рукавом и легинсов стоит гораздо дешевле - около Br25 (со скидкой и того меньше).

Следующая статья расходов - белье. Про нее почему-то всегда забывают в школьных обзорах. Так вот: пижама в продленку стоит Br17,67, белые тонкие колготы для праздников - Br3,77, две пары колгот - по Br5,31, комплект из 5 пар трусиков - Br18,76, три нательные маечки - по Br3,16, носки (4 пары) - по Br2,04. Итого: Br68,46 (со скидкой - Br57,53).

А сейчас - обуваемся. Непосредственно к школе нужно купить две пары - сменную и спортивную. Но и до класса ребенку в чем-то нужно дойти, и траты на уличную обувь все равно придутся на август. На сменной обуви лучше не экономить - в ней ребенок будет ходить весь день. Поэтому выбираем туфли из натуральной кожи с застежкой - такие с ноги и у самой подвижной девочки не слетят, стоят они Br45,83 (со скидкой - Br32,08). Кроссовки обойдутся минимум в Br32,85 (со скидкой - Br23). Ботинки из натуральной кожи - Br75,68 (со скидкой - Br52,97). Итого: Br154,36 (со скидкой - Br108,05).

Наверняка перед школой вам придется купить и "уличный комплект" - ветровку и шапку. За куртку отдаем Br49,84, за шапку - еще Br19,16. Итого: Br69 (со скидкой - Br48,3).

Полный гардероб первоклассницы обошелся нам в Br592,58 (со скидкой - Br425,91).

Как у всех

Чтобы найти комплект из разряда "как у всех", отправляемся в интернет-шопинг, благо у крупных поставщиков сейчас тоже сезонные скидки.

Какие здесь цены на самые популярные у покупателей предметы школьной формы? Сарафан - Br79,53, три блузки - по Br28,53, юбка - Br28,77, брюки - Br50,45, кардиган - Br44,97, гольфик под горло - Br14,36. Итого: Br303,67.

Спортивный костюм обойдется в 59,17. Если заменить его комплектом из майки с длинным рукавом и легинсов, потратите 12,80.

Следующая статья расходов - белье. Пижама в продленку стоит Br28,90, белые тонкие колготы для праздников - Br2,51, две пары колгот - по Br4,25, 5 пар трусиков - по Br2,45, три нательные маечки - по Br2,82, носки (4 пары) - по Br2. Итого: Br68,62.

Обувь: сменная - Br49,02, спортивная - Br28,53. Ботинки из натуральной кожи - Br55,97. Итого: Br133,52.

И напоследок - "уличный комплект": ветровка - Br48,31, шапка - Br13,65. Итого: Br61,69.

Полный гардероб "как у всех" будет стоить вам Br580,3.

Все лучшее - детям!

Для родителей, которые привыкли покупать своим чадам только самое-самое, в любом крупном интернет-магазине есть премиум-товары. К ним-то мы и приценимся.

Итак, состав школьной формы пусть остается стандартным, но собирать ее будем только из коллекций знаменитых брендов (намного более демократичных, чем Giorgio Armani, например): сарафан - Br175,21, три блузки - по Br145,24, юбка - Br141,02, брюки - Br204,39, кардиган - Br144,09, гольфик под горло - Br88,32. Итого: Br1188,75.

Спортивный костюм обойдется в Br138,98. Пижама в продленку - Br145,65, белые тонкие колготы для праздников - Br32,31, комплект из двух пар колгот - Br25,50, 5 пар трусиков - по Br57,98, три нательные маечки - Br45,55, носки (4 пары) - Br31,92. Итого: Br477,89.

Обувь: сменная - Br189,00, спортивная - Br90,30. Ботинки из натуральной кожи - Br143,40. Итого: Br422,7.

И напоследок - "уличный комплект": ветровка - Br109, шапка - Br39,10. Итого: Br148,10.

Всего же самый дорогой (в разумных пределах) школьный гардероб обойдется в Br2237,44.

Лучше натуральное

За прошлый учебный год Госстандарт проверил около 2,4 тыс. наименований школьных товаров - обувь, одежду, чулочно-носочные изделия, рюкзаки и ранцы, канцтовары. Они были произведены в Беларуси, России, Китае, Узбекистане, Казахстане, Турции, Польше, Вьетнаме. Нарушения выявлены практически во всех группах продукции, причем в товарах отечественного производства несоответствий не установлено. Что же обнаружили инспекторы?

У обуви для младших школьников - слишком высокие каблуки, недопустимые подкладки, стельки из искусственных и синтетических кож, хотя согласно техническому регламенту Таможенного союза в ботинках, туфельках, сапожках подкладка должна быть только из натуральной кожи.

В одежде для школьников обнаружились проблемы с воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. В швейных изделиях выявлен недостоверный состав натурального и химического сырья. Вместо 85% хлопка и 15% эластана, указанных в маркировке, фактически оказалось 60% полиэстера, 35% полиамида и 5% эластана. Аналогично с гигроскопичностью блуз из Кыргызстана: она оказалась в два раза ниже положенного. Инспекторы обнаружили немало образцов школьной формы, на этикетках которых и в документах было все "тип-топ", а на деле - далеко не так. Товар изъят из торговли. С сентября прошлого года до июня нынешнего выданы предписания о приостановлении работы 105 торговых объектов, где продавали не соответствующие регламенту школьные товары.

Подозрительность - не порок

Заместитель начальника Инспекции Госстандарта по Минской области и городу Минску Наталья Болдак рекомендует родителям с подозрением относиться к слишком дешевым товарам и делать покупки не на рынках, а в магазинах и торговых центрах. Там, как правило, продается более качественная и безопасная продукция. Где бы вы ни покупали товар, внимательно изучайте маркировку. Там много полезной информации. Например, состав ткани, рекомендации по уходу за изделием, сведения о материалах верха и подкладки обуви.

Ткань, из которой шьется школьная одежда, должна быть в большей степени натуральной - тогда у нее будут хорошие гигиенические свойства. Однако совсем исключать химические волокна из состава материала не стоит - они увеличивают износостойкость и уменьшают сминаемость. Одежда из исключительно натуральных тканей обычно сильно мнется и теряет презентабельный вид. При покупке обуви обратите внимание на высоту каблука. Для девочек от 7 до 12 лет он должен быть не выше 25 мм, от 12 до 16 лет - не более 35 мм. Долгое хождение на высоком каблуке может привести к поперечному плоскостопию, деформации стопы и нарушению осанки.

Выбирая ранцы, обратите внимание, есть ли у них формоустойчивая спинка и светоотражающие элементы. Взвесьте портфель: для учащихся начальных классов он должен быть не тяжелее 700 г, для учеников постарше - максимум 1000 г.

На рынках не стесняйтесь требовать у продавца сертификаты соответствия.

Наличие в маркировке знака ЕАС говорит о том, что продукция прошла подтверждение соответствия и безопасна для использования.

Елена ИВАШКО,

Тамара МЕДВЕДЕВА,

Газета "7 дней".-0-

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