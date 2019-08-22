Первокурсник БГУИР стал вице-чемпионом мира по японским шахматам

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первокурсник факультета компьютерных систем и сетей Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Антон Старикевич занял второе место на чемпионате мира по японским шахматам (сеги). Такая информация размещена на сайте БГУИР, сообщает БЕЛТА.

Чемпионат мира проходил в Братиславе 15-18 августа. "Антон Старикевич обошел более ста участников из Японии, США, Франции, Великобритании, Германии, России и других стран", - отметили в БГУИР.

Молодой человек поделился впечатлениями от участия в чемпионате, признавшись, что стать одним из лидеров было тяжело. В соревнованиях участвовали сильнейшие соперники. Секрет успеха, по его словам, в том, чтобы не расслабляться независимо от уровня противника.

В этом году Антон Старикевич стал победителем молодежного чемпионата Европы по сеги. Сборная Беларуси, капитаном которой он являлся, выиграла крупнейший в мире онлайн-турнир World Shogi League, победив в финале российскую команду. "Следующие чемпионаты Европы и мира будут проходить в Минске, возлагаю на них большие надежды", - поделился планами молодой человек.

Сеги Антон Старикевич занимается уже почти 6 лет. "Захотел найти себе какое-нибудь увлечение, пошел смотреть различные секции во Дворце детей и молодежи. Тренер Сергей Лысенко рассказал об игре, мне понравилось и стал заниматься", - вспоминает он. В ближайшем будущем вице-чемпиона ждет посвящение в студенты и первые занятия в университете.

Сеги (японские шахматы) - культовая игра, получившая распространение далеко за пределами Японии. Она схожа с традиционными шахматами, но имеет свои особенности. Так, если в шахматах сбитая фигура покидает поле, то в сеги ею можно воспользоваться.-0-