Первокурсники лицея МЧС стали членами Белорусской молодежной организации спасателей-пожарных

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня шестьдесят первокурсников специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС вступили в ряды Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

В торжественной обстановке руководители Гомельского филиала университета МЧС Александр Ключников и Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС Денис Крюк вручили ребятам членские билеты. Кроме того, за плодотворный труд и огромный вклад в деятельность организации "Благодарностью" были награждены лицеисты МЧС, учащиеся пятого курса: Владислав Прищеп и Роман Рубан, а также первокурсники: Алексей Красковский и Александр Смелов. К слову, первокурсники также являются волонтерами Центра безопасности Гомельской области.

Поддержать ребят также пришли учащиеся кадетских классов из средней школы №21 Гомеля.

Белорусская молодежная общественной организации спасателей-пожарных создана осенью 2001 года при поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ее основная задача - формирование культуры безопасной жизнедеятельности и обучение ее основам подрастающего поколения. Сейчас в нее входят более 150 тыс. участников из всех уголков страны.-0-