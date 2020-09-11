Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС 12 сентября примут присягу

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония принятия присяги первокурсниками Университета гражданской защиты МЧС на верность народу Беларуси состоится 12 сентября на площади Государственного флага в Минске. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

"Вчерашние абитуриенты, не только успешно выдержавшие нелегкие вступительные испытания, но и прошедшие курс молодого бойца, станут полноправными работниками органов и подразделений МЧС. В этом году слова присяги произнесет 171 первокурсник, в том числе 15 представительниц прекрасного пола, сделавших выбор в пользу профессии спасателя, - рассказал Андрей Садовский. - Принесение присяги - знаменательное событие. Присяга станет той путеводной звездой, по которой курсант, а позже и офицер, будет сверять каждый свой шаг на службе, в выполнении священного долга перед Родиной, определенного Конституцией".

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз МЧС - образовательный центр в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечивающий подготовку кадров с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств. На семи факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по 18 специальностям. За все время в Национальной высшей школе по подготовке спасателей-пожарных Беларуси прошли обучение свыше 55 тыс. человек.-0-