Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС сегодня на площади Государственного флага в Минске принесли присягу, передает корреспондент БЕЛТА.

Присягу на верность Родине и белорусскому народу принесли 160 курсантов спасательного вуза, 15 из них - девушки. Первокурсники уже прошли первый непростой этап - успешно выдержали курс молодого бойца. Далее их ждет четыре года серьезной теоретической и практической подготовки, после чего они как офицеры МЧС будут нести службу в подразделениях по всей республике.

Обращаясь к первокурсникам, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко подчеркнул, что видит в них надежную смену и преемников традиций спасательного ведомства, тех, кто будет развивать и приумножать достижения МЧС. Он обратил внимание, что курс молодого бойца - лишь первый этап в постижении профессии. Его успешное преодоление - доказательство осознанного и твердого решения стать спасателем. "В целом курс молодого бойца выдержали, - отметил министр. - Отчислены шесть человек - те, кто больше по настоянию родителей шел, но потом понимал, что не его это дело".

Официальная часть церемонии завершилась выступлением взвода почетного караула университета и торжественным маршем.-0-