Первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 30% населения Беларуси

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30% населения Беларуси получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Первую дозу вакцины получили уже 3 млн 120 тыс. жителей. "Если взять медработников, работников образования, сферы социальной защиты, людей, чья деятельность связана с большим числом контактов, число привитых - 70-80%", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, это дает результат: обрываются эпидемические цепочки. "Мы видим спад эпидемической активности, в том числе и благодаря вакцинации", - отметил министр.

Дмитрий Пиневич заметил, что вакцинация пошла ускоренными темпами. "Я полагаю, что мы все-таки достучались до тех наших граждан, которые, может быть, сомневались, взвешивали. Сейчас вакцины - и "Спутник", и китайская - востребованы", - сказал он. Министр также добавил, что "у нас сейчас примерно 600 тыс. доз первого компонента вакцины находится в обороте". Поступила очередная партия китайской вакцины. Кроме того, планируются еще закупки. Все желающие смогут быть вакцинированы, отметил министр.

По его словам, сейчас три четверти всех используемых вакцин в Беларуси - "Спутник", остальные китайского производства. "Показания, по сути, одинаковые, за исключением некоторых моментов. Думаю, что и в следующие годы, когда перейдем к постоянной вакцинации против коронавируса (сейчас об этом речь идет), такое соотношение и будет сохраняться", - сказал Дмитрий Пиневич. Рассматривается вопрос локализации и китайской вакцины. "Поэтому, думаю, все виды вакцин найдут свое место в национальном календаре прививок", - добавил он.

Говоря о планах по возвращению коек в стационарах в обычный режим, министр отметил, что в течение месяца планируется по максимуму провести эту работу. Планы разработаны по каждому региону, и они корректируются каждый день. "Вместе с тем мы остаемся в постоянной готовности, - сказал Дмитрий Пиневич. - Призываем всех не расслабляться и соблюдать меры предосторожности. И тем, кто еще не вакцинирован, сделать выбор в пользу вакцинации, или бустерной вакцинации, если подошло время".-0-

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