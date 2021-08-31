Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 31 августа 2021
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:58 ФОТОФАКТ: Замковый комплекс "Мир" в нынешнем году уже посетили 129 тыс. туристов. Культура
19:46 Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 17,6% жителей Беларуси Общество
19:35 Более 200 студентов ГрГУ получили скидки на оплату за обучение Общество
19:24 Экспозиция "Горе от ума" на театральной сцене" открылась в Минске Культура
19:22 Добрые пожелания и слова о заинтересованности в углублении сотрудничества поступают в адрес Президента и народа Беларуси Президент
18:50 ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары в Беларуси Общество
18:41 Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия распространению коронавируса Общество
18:02 Что замалчивает Запад, кто виноват в очередях и какова репутация Беларуси. Подробности доклада Лукашенко по таможне Президент
17:56 Программа до 2025 года содержит алгоритм трансформации территорий страны в сильные регионы - Минэкономики Экономика
17:54 В Гомельской области восстановили электроснабжение после разгула стихии Регионы
17:51 Брестская область продала частной компании свои акции ОАО "Изоляция" Регионы
17:49 Долгий ковид может длиться 6-9 месяцев и более - Мурашко В мире
17:43 Пенсия по возрасту при максимальных показателях стажа и заработка с 1 сентября составит Br924 Общество
17:41 Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
17:35 СК установил четырех участников августовских протестных акций в Минске Происшествия
17:35 Около 25 тыс. нарушений охраны труда устранено по требованию профсоюзов Общество
17:21 Пловец Алексей Талай установил рекорд Паралимпийских игр в Токио Спорт
17:20 Авиапредприятиям в современных условиях необходимо искать нестандартные решения - Авраменко Экономика
17:15 Польские пограничники насильно доставили семью беженцев к белорусской границе Общество
17:06 Молодые исследователи представят около 70 новых разработок и технологий на форуме "Путь в науку" Технологии
17:05 В Перу автобус упал в овраг - погибли 17 человек В мире
17:01 Межотраслевая спартакиада профсоюзов пройдет в Витебске 3 и 4 сентября Регионы
16:56 В Славгородском районе 1 сентября после капремонта откроются две школы Регионы
16:52 Гомельская область лидирует по числу учреждений общего среднего образования Регионы
16:47 В Беларуси разработали временные рекомендации по организации образовательного процесса при COVID-19 Общество
16:44 В Институте пограничной службы открылся многофункциональный спортивный комплекс Общество
16:39 Гигин: роль предпринимательства в обществе - одна из основных тем регионального форума "Беларусь адзіная" Регионы
16:32 Минобороны Беларуси и делегация Вооруженных сил Пакистана обсудили направления сотрудничества Общество
16:19 В Гродно спасатели сняли с крыши двухэтажного дома девочку Происшествия
16:11 Белорусские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по наукам о Земле Общество
Все новости
Все новости
Общество
31 августа 2021, 19:46

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 17,6% жителей Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия распространению коронавируса
Долгий ковид может длиться 6-9 месяцев и более - Мурашко

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 17,6% жителей Беларуси, сообщила журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня продолжается вакцинация против COVID-19. Мы имеем привитыми первой дозой вакцины около 1 млн 640 тыс. человек, что составляет 17,6%. Второй дозой вакцинировано около 1 млн 360 тыс. человек, что составляет 14,6%. То есть вакцинация против COVID-19, в принципе, идет достаточно активно", - сказала Инна Карабан.

Минздрав рекомендует обеспечить максимальный процент вакцинированных сотрудников учреждений образования. Это отражено во временных рекомендациях по организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-19, которые подготовлены Министерством здравоохранения совместно с Министерством образования и Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

"Вакцинация - это та мера, которая позволит предотвратить развитие тяжелых случаев, в том числе в некоторой степени уменьшит возможность инфицирования педагогов от детей и наоборот. Вакцинированные люди (есть некоторые исследования на эту тему), если они и заболели, то выделяют вирус не так активно, как это происходит у людей, которые не вакцинированы. Есть вероятность того, что максимальное количество вакцинированных в организованном коллективе поможет предотвратить развитие вспышки в этом коллективе", - отметила начальник отдела.

Говоря о массовой вакцинации студентов, Инна Карабан сообщила, что ожидается поступление в страну вакцины "Спутник Лайт". "Этой вакциной планируется вакцинировать студентов. Студентов будет достаточно охватить одной дозой вакцины, чтобы помочь предотвратить развитие вспышек в организованных студенческих коллективах", - сказала она.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь вакцинация
Новости рубрики Общество
Фото из архива Более 200 студентов ГрГУ получили скидки на оплату за обучение
Фото из архива ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары в Беларуси
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия распространению коронавируса
Фото из архива Пенсия по возрасту при максимальных показателях стажа и заработка с 1 сентября составит Br924
Фото из архива Около 25 тыс. нарушений охраны труда устранено по требованию профсоюзов
Фото из архива Польские пограничники насильно доставили семью беженцев к белорусской границе
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Орловский Что замалчивает Запад, кто виноват в очередях и какова репутация Беларуси. Подробности доклада Лукашенко по таможне
Сделать выводы и наметить шаги на будущее. Итоги Олимпиады в Токио обсудили у Лукашенко
Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия распространению коронавируса
Таможня помогает белорусским предприятиям в условиях санкций. Председатель ГТК рассказал, как именно
Топ-новости
Лукашенко: Запад обвиняет Беларусь в контрабанде, но замалчивает проблему наркотрафика из Европы
Кочанова и митрополит Вениамин обсудили сотрудничество государства и церкви
Добрые пожелания и слова о заинтересованности в углублении сотрудничества поступают в адрес Президента и народа Беларуси
Пархамович: организации стройотрасли стремятся максимизировать сотрудничество с партнерами
В Беларуси разработали временные рекомендации по организации образовательного процесса при COVID-19
Parimatch и ФХБ расширили сотрудничество. Экстралига – с новым логотипом!
Пенсия по возрасту при максимальных показателях стажа и заработка с 1 сентября составит Br924
Программа до 2025 года содержит алгоритм трансформации территорий страны в сильные регионы - Минэкономики
Авиапредприятиям в современных условиях необходимо искать нестандартные решения - Авраменко
В Беларуси приняты меры по стимулированию инвестиционной и экспортной деятельности фармпроизводителей
Польские пограничники насильно доставили семью беженцев к белорусской границе
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 1 сентября
Гигин: роль предпринимательства в обществе - одна из основных тем регионального форума "Беларусь адзіная"
Около 25 тыс. нарушений охраны труда устранено по требованию профсоюзов
Семашко: в программах интеграции остался один неразрешенный момент - тариф на транспортировку газа
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.