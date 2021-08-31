31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 17,6% жителей Беларуси, сообщила журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня продолжается вакцинация против COVID-19. Мы имеем привитыми первой дозой вакцины около 1 млн 640 тыс. человек, что составляет 17,6%. Второй дозой вакцинировано около 1 млн 360 тыс. человек, что составляет 14,6%. То есть вакцинация против COVID-19, в принципе, идет достаточно активно", - сказала Инна Карабан.

Минздрав рекомендует обеспечить максимальный процент вакцинированных сотрудников учреждений образования. Это отражено во временных рекомендациях по организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-19, которые подготовлены Министерством здравоохранения совместно с Министерством образования и Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

"Вакцинация - это та мера, которая позволит предотвратить развитие тяжелых случаев, в том числе в некоторой степени уменьшит возможность инфицирования педагогов от детей и наоборот. Вакцинированные люди (есть некоторые исследования на эту тему), если они и заболели, то выделяют вирус не так активно, как это происходит у людей, которые не вакцинированы. Есть вероятность того, что максимальное количество вакцинированных в организованном коллективе поможет предотвратить развитие вспышки в этом коллективе", - отметила начальник отдела.

Говоря о массовой вакцинации студентов, Инна Карабан сообщила, что ожидается поступление в страну вакцины "Спутник Лайт". "Этой вакциной планируется вакцинировать студентов. Студентов будет достаточно охватить одной дозой вакцины, чтобы помочь предотвратить развитие вспышек в организованных студенческих коллективах", - сказала она.-0-