Первые дозы иммунной плазмы заготовлены в Беларуси

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси заготовлены первые дозы иммунной плазмы. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр пояснил: донорами иммунной плазмы стали пациенты, которые выздоровели от коронавируса. Экспресс-тесты подтвердили, что в их крови есть антитела. "Были заготовлены первые дозы плазмы с антителами, которая, по литературным данным, способна оказывать терапевтический эффект на пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции", - отметил Владимир Караник. Он пообещал дополнительно проинформировать о результатах применения этого метода.

Руководитель Минздрава добавил, что Беларусь недавно существенно пополнила запасы препаратов, которые используются для лечения осложненных форм коронавирусной инфекции. Часть прибыла сегодня в гуманитарном грузе из Китая, еще партию привезут на следующей неделе из Индии.-0-