1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые елочные базары заработают в Беларуси 19 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Старт предпраздничной торговли 19 декабря дадут лесхозы Брестской и Витебской областей. С 20 и 21 декабря к ним присоединятся лесхозы Гродненской области, с 21 декабря - Минской, с 23 декабря - Гомельской и Могилевской. Всего организовано свыше 1,1 тыс. торговых точек от лесхозов, где будет представлена продукция по минимальным ценам", - рассказали в пресс-службе.

Работа елочных базаров будет организована во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов. Как и в прошлом году, из-за изменившихся правил предоставления торговых площадей продукция лесхозов в столице будет представлена лишь в двух точках: в ГЛХУ "Минский лесхоз" по адресу ул.Багратиона, 70 (заработает с 21 декабря), а также на елочном базаре на ул.Притыцкого, 146, где продукцию будет реализовывать Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр (заработает с 22 декабря). Вместе с тем лесхозы Минской области развернут активную торговлю в населенных пунктах, вплотную примыкающих к столице: в Боровлянах, Сенице, Валерьяново и др.

В ассортименте традиционно будут ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках. Что касается последних, то их будут продавать во всех населенных пунктах с численностью населения свыше 30 тыс. человек. Стоимость новогодних деревьев будет варьироваться в зависимости от вида и размера, а также от региона продажи, однако она будет существенно ниже стоимости аналогичных елей и сосен, предлагаемых частными организациями и индивидуальными предпринимателями.

Более подробную информацию о точках реализации новогодних деревьев и их стоимости в ближайшее время опубликуют на сайтах лесохозяйственных учреждений.-0-