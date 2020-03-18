18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Сразу 4 случая возгорания зарегистрированы в лесхозах Брестского ГПЛХО за прошедшие 2 дня. Все пожары были обнаружены должностными лицами государственной лесной охраны. Причина возгораний - переход огня от сельхозпалов", - рассказали в пресс-службе.

Три пожара зафиксированы на территории Ганцевичского лесхоза и один - на территории Лунинецкого.

В Минлесхозе отметили, что государственная лесная охрана подошла к новому пожароопасному сезону в полной готовности. До 1 марта во всех организациях отрасли были подготовлены специальная техника и оборудование для обнаружения и тушения лесных пожаров.

Кроме того, в 2019 году лесхозы провели устройство 80 тыс. км минерализованных полос и свыше 60 км противопожарных разрывов. Дополнительно приобретены более 50 мотопомп, 1100 ранцевых опрыскивателей, 42,5 тыс. погонных метров пожарных рукавов. Построены десятки новых пожарно-наблюдательных вышек и мачт, установлены системы видеонаблюдения. Эта работа продолжается и в 2020 году, добавили в пресс-службе.-0-