Первые масштабные слушания социально ответственных компаний пройдут в Минске 21 ноября

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые масштабные публичные слушания социально ответственных компаний пройдут в Минске 21 ноября при участии представителей руководства госорганов, дипмиссий и международных организаций, топ-менеджеров белорусского бизнеса. Мероприятие анонсировал руководитель офиса сети Глобального договора ООН в Беларуси, директор Местного социального фонда "Добра" Александр Скрабовский на семинаре "Повышение информированности СМИ о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года как средство продвижения Целей устойчивого развития" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Год назад представители белорусского бизнеса подписали соглашение о взаимодействии социально ответственных компаний. И теперь они соберутся, чтобы рассказать о своих достижениях в области социальной ответственности, поделиться опытом, а также услышать официальную позицию о возможностях сотрудничества с государством и международными организациями. Кроме того, на мероприятии участники смогут разработать новые кейсы социальных проектов с финансовой выгодой для своих компаний при поддержке ведущих международных экспертов.

"Бизнес не стоит рассматривать только как "кошелек" для финансирования достижения благих целей. Гораздо важнее, чтобы компании изначально внедряли в свои бизнес-модели элементы устойчивости, то есть в результате своей деятельности не оставляли негативного следа или делали его минимальным, - объяснил Александр Скрабовский. - Кроме того, сейчас мы видим своей задачей организовать эффективную коммуникацию между менеджментом бизнеса, исполнительной и законодательной властью, некоммерческими организациями и медиа для реализации большего количества социальных, общественно полезных и благотворительных проектов в Беларуси".

Публичные слушания организует Местный социальный фонд "Добра" в партнерстве с Программой развития ООН и Беларусбанком. Свое участие уже подтвердили представители исполнительной и законодательной власти, международных организаций, посольств. Среди них национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития в Беларуси Марианна Щеткина, постоянный представитель ПРООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий.

Местный социальный фонд "Добра" является офисом сети Глобального договора ООН в Беларуси - крупнейшей в мире инициативы, которая развивает корпоративную устойчивость. То есть способствует тому, чтобы бизнес принимал в расчет не только финансовые показатели, но также социальные и экологические результаты деятельности компании, тем самым содействовал достижению Целей устойчивого развития.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.-0-