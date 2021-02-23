23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые перелетные птицы возвращаются в Беларусь, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Несмотря на морозную и снежную зиму, на юге и западе страны уже заметили первых пернатых мигрантов. В сравнении с прошлым годом, когда зима была теплой и практически бесснежной, птицы начали возвращаться к нам примерно на три недели позже", - отметили в АПБ.

В Березовском районе заметили первых серых гусей и чибисов. Серых гусей видели и над Гродно: они летели вдоль Немана в сторону Литвы. А под Брестом заметили полевых жаворонков. "Это так называемые близкие мигранты, которые зимуют в Южной, Западной и даже Центральной Европе. Частично такие птицы остаются зимовать и у нас. Среди таких птиц серые и большие белые цапли, большие бакланы, лысухи, пастушки, камышницы, черные дрозды, обыкновенные канюки, крапивники и зимородки", - отметили в общественной организации.

Например, скворцы, которые до недавнего времени считались вестниками весны, даже в этом году наблюдались во время зимовки почти по всей Беларуси. "А чибисы зимуют в Западной Европе, поэтому нет сомнений, что мы видим перелетных птиц", - добавили в АПБ.-0-