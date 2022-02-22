Первые удостоверения общественных инспекторов вручили в КГК

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удостоверения первым общественным инспекторам Комитета госконтроля вручили сегодня в ведомстве, передает корреспондент БЕЛТА.

Указ о создании на базе КГК системы общественных инспекторов Президент подписал в 2021 году. Приоритетные цели образования - профилактика, своевременное выявление и предупреждение правонарушений с помощью участия инспекторов в проводимых КГК контрольно-аналитических мероприятиях.

"Все новое - хорошо забытое старое. В союзные времена такой институт был, в 1982 году в республике насчитывалось около 16 тыс. общественных инспекторов, - сказал председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов. - Их цель заключается в том, чтобы помогать КГК в подготовке контрольных мероприятий. Понятно, что это должны быть люди с соответствующим образованием, морально-деловыми качествами. Сфера применения разная и практически безграничная - здравоохранение, сельское хозяйство, вопросы лесоустройства".

Председатель КГК отметил, что сегодня немногие стали общественными инспекторами. "Это связано с тем, что на первом этапе мы с осторожностью относимся к этому. Важно не ошибиться в людях, потому что они наделены определенными полномочиями. Тут мы руководствуемся принципом "не навреди", поэтому начинаем с малого и по мере развития направления их количество будет расти. Желающих стать общественными инспекторами намного больше", - добавил Василий Герасимов.

С момента создания института около 100 граждан изъявили желание стать народными контролерами. В результате конкурсного отбора сегодня удостоверения получили 8 человек.

Главный бухгалтер БГЭУ Снежана Клеванович рассказала, что уже имеет опыт работы в контролирующих органах. "Дети у меня взрослые: дочь работает детским хирургом, старший сын - военный, поэтому у нас семья государственных служащих. Я считаю, что каждый должен жить в своей стране счастливо, под мирным небом. На благо своей любимой Беларуси готова трудиться даже в ущерб личному времени", - подчеркнула она.

Удостоверение сегодня получил и председатель ветеранской организации Комитета госконтроля Владислав Цыдик. "Каждому гражданину нашей страны небезразлично ее состояние. С этими намерениями иду в общественные инспекторы, чтобы сделать еще красивее Родину. Прежде всего это касается вопроса экономической безопасности: материально-технических и основных средств. Задач много, поэтому запрос в контролерах также растет. С помощью общественных инспекторов нагрузка немного уменьшится. Работы предстоит много, однако мы намерены улучшить благосостояние страны", - заключил Владислав Цыдик.

Конкурсный отбор в общественные инспекторы был серьезным. Учитывались разные обстоятельства деятельности граждан: опыт работы в контролирующих организациях, личные, моральные и деловые качества, среди которых способность к обучению, а также владение текущей ситуацией в различных сферах деятельности.

В ближайшее время почти 30 граждан также примут в члены общественных инспекторов в областных комитетах.-0-

Выступает первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Дмитрий Баско

Фото Рамиля Насибулина