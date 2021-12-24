Первые уроки для детей беженцев прошли в мобильном образовательном центре у ТЛЦ

24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первые уроки для детей беженцев провели в мобильном образовательном центре у ТЛЦ, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня для беженцев на границе идет 47-й день. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" у белорусско-польской границы. Сейчас здесь около 600 человек, среди которых много женщин и детей. Сегодня на территории рядом с ТЛЦ начал работу мобильный образовательный центр. Организаторами его выступают главное управление образования Гродненского облисполкома и ЮНИСЕФ.

Для проведения занятий с детьми используется два отапливаемых модуля. Внутри есть необходимая мультимедийная техника, в том числе и с подключением к интернету, вся канцелярия, завезены вода и фрукты для детей.

"К работе приступили педагоги и психологи из Гродно, а также волонтеры из числа беженцев. В первую очередь упор сделан на психологическую работу, психологическую разгрузку детей через занятия и игры", - рассказал начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик. В первый день активно идут процессы организации, определяется порядок посещения детьми центра, формируются группы.

Прежде всего занятия будут организованы для детей возраста начальной школы. Руслан Абрамчик отметил, что будут организованы видеоуроки на родном для них языке. Предметы для преподавания согласованы с иракскими представителями ЮНИСЕФ. "В первую очередь это математика, родной и иностранный языки, природоведение и рисование. Эти дисциплины могут быть воспринимаемы детьми схожих возрастных групп при совместном обучении", - подчеркнул он.

Работа школы продолжится столько, сколько необходимо.-0-

Фото Леонида Щеглова