Первые в этом году природные пожары зафиксированы в Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зафиксированы первые за год возгорания травы и кустарников. Они произошли в шести районах страны, сообщили БЕЛТА в МЧС.

По оперативным данным, за прошедшие сутки ликвидированы 10 пожаров травы и кустарников на общей площади 2,4 га. Они были зафиксированы на юго-западе страны. Три возгорания за сутки произошли в Пинском и Столинском районах, в Барановичском, Ганцевичском, Лунинецком и Каменецком - по одному.

В понедельник, 17 февраля, температура воздуха на юго-западе страны днем составляла около 10-12 градусов тепла. Обычно такие показатели свойственны для марта, когда и начинается пожароопасный период.

Как отмечают в МЧС, палы травы не приносят никакой пользы - они лишь уничтожают растения, распыляя полезные для почвы микроэлементы. Это приводит к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. На пепелищах часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию.

Спасатели не рекомендуют жечь траву. Кроме того, что это вредно для растений и животных, опасность есть и для человека. Не стоит оставлять огонь без присмотра. Следует тщательно тушить окурки и спички перед тем как выбросить их.

При этом начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно. Сбивать пламя можно связкой прутьев или веток лиственных деревьев, либо же забрасывать кромку пожара песком. Но если понятно, что самостоятельно погасить пламя не удастся, стоит немедленно сообщить о случившемся по телефону 101 или 112 и постараться как можно быстрее покинуть место возгорания.

Сжигать мусор на своем участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы простая уборка не обернулась трагедией. Делать это нужно только в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы.-0-