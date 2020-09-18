Первые Всебелорусские туристские игры пройдут в Березинском районе

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые Всебелорусские туристские игры начинаются сегодня в деревне Жорновка Березинского района Минской области и продлятся по 20 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Цель игр - популяризация спортивного и активного туризма в стране. "Участвуют сборные команды областей, города Минска, а также команды городов, районов и предприятий", - рассказали в пресс-службе.

В программе игр - соревнования по водному, велосипедному, пешеходному туризму, а также пешеходный туристский марафон на 100 км и вязка узлов. Запланированы конкурсы и культурные мероприятия.

Общее руководство подготовкой и проведением игр осуществляют Министерство спорта и туризма, Республиканский туристско-спортивный союз, главное управление спорта и туризма Миноблисполкома, Березинский райисполком.-0-