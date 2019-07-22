Первых абитуриентов зачислили в совместный белорусско-китайский институт БГУ и Даляньского политеха

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/ В Белорусском государственном университете 22 июля состоялось зачисление на дневную и заочную бюджетную форму обучения на юридический, экономический, физический, механико-математический, химический, биологический факультеты и одну специальность факультета журналистики. Первые абитуриенты зачислены на специальности совместного белорусско-китайского института БГУ и Даляньского политехнического университета (ДПУ). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белгосуниверситета.

Абитуриенты в институт БГУ-ДПУ зачислены по специальности "физика (производственная деятельность)" с проходным баллом 322, а также "механика и математическое моделирование" (305).

В пресс-службе рассказали об итогах зачисления по объединенному конкурсу на специальности физического факультета. Его студентами стали 150 абитуриентов, из них два человека без экзаменов. Проходной балл составил 290 (в 2018 году - 221), в частности на "компьютерной физике" - 309 (285), "ядерной физике и технологиях" - 296 (265), "физике (научно-исследовательская деятельность)" - 291 (232). На механико-математический факультет зачислены 195 абитуриентов, из них 11 без экзаменов. Здесь проходной балл по общему конкурсу составил 297 (307), в том числе на "математику и информационные технологии (веб-программирование и интернет технологии)" - 345 (350), "компьютерную математику и системный анализ" – 332 (342), "математику и информационные технологии (математическое и программное обеспечение мобильных устройств)" - 330 (342).

На химический факультет зачислено 150 человек, на биологический - 160. На химфак проходной балл на группу специальностей по объединенному конкурсу составил 304 (287 - в 2018 году), на биофак - 320 (308).

На группу специальностей юридического факультета по объединенному конкурсу зачислено 100 абитуриентов, студентами экономического факультета стали 33 человека. Специальность "информация и коммуникация" факультета журналистики с этого года будут осваивать 14 человек.

Кроме того, в пресс-службе подвели некоторые итоги зачисления на заочную бюджетную форму обучения. Так, на юридический факультет на специальность "правоведение" приняты 19 человек, проходной балл составил 264 (223 - в 2018 году). На экономический факультет по объединенному конкурсу зачислены 9 человек, здесь проходной балл 272 (263). Заочно на мехмате будут учиться 11 человек (проходной балл по общему конкурсу составил 222 (179)). На специальности биологического факультета по объединенному конкурсу на заочное зачислены 65 абитуриентов. Проходной балл составил 230 (186).

Как сообщалось, с этого года в БГУ впервые проводят набор в совместный белорусско-китайский институт БГУ-ДПУ по специальностям "физика (производственная деятельность)", "механика и математическое моделирование", "мировая экономика". В институт планируется принять 58 человек - 28 на бюджет и 30 на платное. Подготовка студентов будет вестись на первых двух курсах на русском языке, а с третьего курса ряд дисциплин - на английском. Предполагается изучение китайского языка на базовом уровне. Выпускники белорусско-китайского института получат два диплома: БГУ и ДПУ. В профессорско-преподавательский состав войдут представители белорусского и китайского университетов. Выпускники института будут востребованы промышленными, образовательно-научными предприятиями и IT-компаниями Беларуси и Китая, а также компаниями индустриального парка "Великий камень".-0-