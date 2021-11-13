Первых победителей конкурса молодежных инициатив определят 16 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурсная комиссия определит 16 ноября имена первых победителей нового республиканского "Конкурса молодежных инициатив", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта секретарь Центрального комитета БРСМ Варвара Серова.

"Конкурс молодежных инициатив", стартовавший в начале ноября, набирает обороты в полном смысле этого слова. В ближайший вторник в Республиканском доме молодежи состоится заседание конкурсной комиссии, в которую вошли компетентные эксперты в разных областях. Именно им предстоит определить победителей, - рассказала Варвара Серова. - Имена первых бенефициаров конкурса станут известны 16 ноября. Для объективности мнений разработаны индикаторы пяти основных критериев до 2 баллов за каждый. Таким образом, максимальная оценка за представленный на соискание проект может составить 10 баллов и определить рейтинг проекта".

Как сообщалось ранее, к участию в "Конкурсе молодежных инициатив" приглашены молодежные и детские общественные объединения, учреждения образования и организации. Для получения малого гранта на конкурсной основе необходимо в течение ноября направить свои заявки в адрес организаторов. Условия подробно указаны в положении конкурса, которое размещено на сайте "Молодежь Беларуси" (brsm.by), в том числе способы подачи заявок как онлайн, так и офлайн.

По словам координатора проекта, на конкурс уже поступило около 90 заявок, большая их часть прошла регистрацию, первичный отбор и направлена на независимую экспертизу. "Параллельно наша команда продолжает рассмотрение заявок на первичном уровне. Но в очередной раз хочу обратить внимание соискателей на правильность оформления заявки с финансовым обоснованием, сметой, планом реализации проекта, чтобы не затягивать процесс передачи проектов на рассмотрение независимой экспертизы", - пояснила она.

Организатором проекта выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и Банка развития. Его цель - оценка и отбор молодежных инициатив, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской активности, раскрытие потенциала.-0-