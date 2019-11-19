Первый белорусско-молдавский молодежный форум пройдет в Кишиневе

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусско-молдавский молодежный форум пройдет с 20 по 23 ноября в Кишиневе, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

"Взаимодействие молодежных организаций Беларуси и Молдовы получило второе дыхание. Подписаны соглашения о сотрудничестве, на протяжении двух последних лет студенческие отряды трудятся на молдавских сельскохозяйственных предприятиях. Проведение первого молодежного форума станет еще одним конкретным шагом для активизации дальнейших контактов, разработки совместных программ, создания платформы для взаимодействия и диалога", - сказал Олег Дикун.

Форум объединит представителей студенческих отрядов, бизнеса, учреждений образования двух стран. "Белорусскую делегацию представят 20 человек. Состоятся секции "Проблемы и возможности для молодежи в современном мире", "Университетская программа VS реалии сферы труда", "Возможности развития для молодых предпринимателей", а также круглый стол "Роль молодежи в современном мире".

Во время мероприятия запланировано посещение парламента Молдовы и резиденции президента. Завершится форум подписанием соглашений, направленных на продолжение развития выездного студотрядовского движения, и экологической акцией по посадке деревьев в сквере у посольства Беларуси в Молдове. Официальное открытие молодежного форума состоится 21 ноября.

Организаторами форума выступают Лига молодежи Молдовы, Белорусский республиканский союз молодежи, посольство Беларуси в Молдове, посольство Молдовы в Беларуси, Академия экономических наук Молдовы ASEM. Мероприятие нацелено на установление совместных партнерских отношений по таким стратегическим направлениям, как трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов на предприятиях Молдовы, реализация социально-гуманитарных проектов, развитие двустороннего молодежного предпринимательства. -0-