18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый экипаж сборной Беларуси по танковому биатлону выступит в день открытия АрМИ 23 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

По результатам, показанным в прошлом году, все сборные разделили на два дивизиона. Беларусь вместе с Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Сербией и Узбекистаном вошла в состав первого. Во втором дивизионе - сборные Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.

Конкурс пройдет с 23 августа по 5 сентября уже в девятый раз. Свое участие в танковом биатлоне подтвердили военные ведомства 16 государств.

В 2018 году белорусские танкисты завоевали бронзу танкового биатлона, в 2019-м - серебро.-0-