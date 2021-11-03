3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап инвестпроекта по производству вакцины от COVID-19 реализуют в 2022 году, сообщил журналистам генеральный директор РУП "Белмедпрепараты" Сергей Беляев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белмедпрепараты" совместно с ОАО "БелВитунифарм" создали совместное предприятие, основной задачей которого будет производство белорусской вакцины против COVID-19. "Этот процесс двухстадийный. На первой стадии будет производство активного компонента на "БелВитунифарме" и готовой вакцины - на мощностях "Белмедпрепаратов". На втором этапе параллельно будет вестись проектирование и строительство предприятия, именно производственного комплекса, который будет по полному циклу производить вакцину от ковида", - рассказал Сергей Беляев.

"Первый этап мы запускаем уже в следующем году, - продолжил он. - Вакцина, которая будет производиться на первом этапе, пойдет на доклинические и клинические исследования, чтобы доказать ее безопасность и оценить ее эффективность".

Генеральный директор РУП обратил внимание, что сама организация производства довольно эргономична в плане затрат. "Первый этап потребует вообще минимум затрат, поскольку для приготовления готовой вакцины на предприятии "Белмедпрепараты" есть все условия, все оборудование, персонал и опыт. Поэтому наши затраты будут минимальны", - сказал Сергей Беляев. "БелВитунифарм" также обладает достаточной компетенцией и необходимыми материальными средствами. "Да, нужны будут некоторые инвестиции, чтобы произвести эту субстанцию в условиях GMP, поэтому там будут затраты, но они относительно незначительны", - добавил он.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19 на площадях ОАО "БелВитунифарм". Данный инвестпроект предусматривает строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин (с реконструкцией имеющегося производства). Производственная база ОАО "БелВитунифарм" определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера.

Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными Минздраву и Национальной академии наук организациями. В настоящее время подготовлена серия прототипного варианта вакцины.

Указом предусматривается освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость.-0-