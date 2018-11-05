5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
До 30 ноября регистраторы обследуют все строения как действующие, так и находящиеся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи населения в октябре 2019 года, а также нежилые строения, занятые организациями.
Такая работа проводится для составления списков домов и помещений в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах. К ней привлечена тысяча человек, задействованы работники жилищно-коммунальных организаций всех областей.
Регистраторы оснащены планшетами с установленным на них специальным программным обеспечением, которое позволяет в режиме реального времени обращаться к картографическим материалам - картам регистраторского участка, где отображены дороги, улицы, строения.
Все адресные точки зданий содержат данные о местонахождении, назначении, количестве квартир, подъездов и др. При проверке регистратор уточнит, действительно ли здание существует по указанному адресу, проверит атрибутивную информацию и откорректирует ее при необходимости.-0-
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