Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап репетиционного тестирования 2020/2021 учебного года в режиме online стартует 23 октября на сайте Республиканского института контроля знаний, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор РИКЗ Юрий Миксюк.

1 октября в Беларуси стартовал первый этап РТ 2020/2021. В этом году его можно пройти непосредственно в пункте тестирования либо online. Дистанционный формат РТ станет доступным 23 октября на сайте РИКЗ.

Репетиционное тестирование проводится в три этапа: первый состоится в октябре-декабре, второй - в январе-феврале 2021 года, третий - в марте-апреле 2021-го. Перечень учреждений образования, на базе которых можно пройти испытание, размещен на сайте РИКЗ. При этом каждый пункт проведения тестирования определяет свой график проведения и количество участников РТ по учебным предметам.

"Репетиционное тестирование в режиме online будет проходить одновременно с традиционной формой испытания. При этом варианты педагогических тестов по учебным предметам, которые будут представлены при проведении этих двух видов репетиционного тестирования, разные", - рассказал Юрий Миксюк.

По его словам, РТ - хорошая возможность улучшить свои знания по тем или иным предметам. "Репетиционное тестирование позволяет полноценно подготовиться, познакомиться с технологией тестирования, с конструкцией тестов. Самое главное, что РТ позволяет проверить знания, восполнить и систематизировать их, устранить обнаруженные пробелы. Через какое-то время абитуриенты участвуют во втором, третьем этапе. Они видят, как меняется результат. Это хороший инструмент для самоконтроля и подготовки к ЦТ", - отметил директор РИКЗ.-0-