Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 16 октября 2020
Минск Переменная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:02 Два подростка пострадали в ДТП под Брестом Происшествия
18:01 Экс-президенту Франции предъявлено обвинение в создании преступной группировки В мире
17:58 Роботизированный комплекс "Вистл" успешно прошел первые стрельбовые испытания Общество
17:53 Футболисты "Слуцка" победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси Спорт
17:46 Более 87% учащихся учреждений общего среднего образования посещают занятия Общество
17:38 Тепло подают в жилые дома Гомеля Регионы
17:35 Налоговая инспекция выявила нарушения в работе такси в Бобруйске Регионы
17:15 В выходные ГАИ усилит контроль на автодороге М1 Общество
17:15 "Белтаможсервис" получил сертификат на воздушные перевозки Экономика
17:09 Обвиняемого в сопротивлении сотрудникам милиции велосипедиста приговорили к двум годам колонии Происшествия
17:06 Под Новогрудком легковушка сбила сидящего на дороге мужчину Происшествия
16:50 Мусоровоз с краном-манипулятором презентовали в Могилеве Регионы
16:49 Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ Общество
16:47 В Мытищах около 2,4 тыс. человек эвакуированы из-за возгорания в ТЦ В мире
16:43 Серб Александр Боричич продолжит возглавлять Европейскую конфедерацию волейбола Спорт
16:40 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 2,4% Экономика
16:36 Брестчанин получал деньги за ремонт мебели, а принятые обязательства не исполнял Происшествия
16:32 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-сентябре сократились на 7,7% Экономика
16:29 beCloud развивает облачную платформу с использованием инновационных подходов и оборудования Технологии
16:26 Промпроизводство в Беларуси в январе-сентябре снизилось на 1,8% Экономика
16:26 Белорусские боксеры выиграли шесть золотых наград на турнире памяти Владимира Ботвинника Спорт
16:15 Протестующие против закрытия кафе и баров забросали яйцами здание правительства Каталонии В мире
16:15 ВВП Беларуси в январе-сентябре снизился на 1,3% Экономика
16:01 Конкурс исполнителей фортепианной музыки пройдет в Минске с 9 по 12 ноября Культура
16:00 Отмена роуминга, снятие ограничений на границе - темы Группы высокого уровня Политика
15:56 Посадка деревьев и очистка берегов - в районах Минска 17 октября пройдут субботники Регионы
15:49 Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике Общество
15:46 Наводнения в Камбодже: 13 человек погибли, тысячи эвакуированы В мире
15:44 В Польше задержан бывший вице-премьер, критиковавший правящую партию В мире
15:43 "Аэрофлот" намерен летать из Москвы в Минск по четвергам, субботам и воскресеньям Общество
Все новости
Все новости
Общество
16 октября 2020, 16:49

Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ

Фото из архива
Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап репетиционного тестирования 2020/2021 учебного года в режиме online стартует 23 октября на сайте Республиканского института контроля знаний, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор РИКЗ Юрий Миксюк.

1 октября в Беларуси стартовал первый этап РТ 2020/2021. В этом году его можно пройти непосредственно в пункте тестирования либо online. Дистанционный формат РТ станет доступным 23 октября на сайте РИКЗ.

Репетиционное тестирование проводится в три этапа: первый состоится в октябре-декабре, второй - в январе-феврале 2021 года, третий - в марте-апреле 2021-го. Перечень учреждений образования, на базе которых можно пройти испытание, размещен на сайте РИКЗ. При этом каждый пункт проведения тестирования определяет свой график проведения и количество участников РТ по учебным предметам.

"Репетиционное тестирование в режиме online будет проходить одновременно с традиционной формой испытания. При этом варианты педагогических тестов по учебным предметам, которые будут представлены при проведении этих двух видов репетиционного тестирования, разные", - рассказал Юрий Миксюк.

По его словам, РТ - хорошая возможность улучшить свои знания по тем или иным предметам. "Репетиционное тестирование позволяет полноценно подготовиться, познакомиться с технологией тестирования, с конструкцией тестов. Самое главное, что РТ позволяет проверить знания, восполнить и систематизировать их, устранить обнаруженные пробелы. Через какое-то время абитуриенты участвуют во втором, третьем этапе. Они видят, как меняется результат. Это хороший инструмент для самоконтроля и подготовки к ЦТ", - отметил директор РИКЗ.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
образование тестирование
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото Госкомвоенпрома Роботизированный комплекс "Вистл" успешно прошел первые стрельбовые испытания
Фото из архива Более 87% учащихся учреждений общего среднего образования посещают занятия
Фото из архива В выходные ГАИ усилит контроль на автодороге М1
Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике
Фото ТАСС "Аэрофлот" намерен летать из Москвы в Минск по четвергам, субботам и воскресеньям
Во время форума Беларусь планирует сокращать выбросы парниковых газов в транспортном секторе
Главное
Во время встречи Лукашенко: ОДКБ - важная организация, которую необходимо развивать
Число электромобилей в Беларуси за полгода выросло вдвое
Сельхозорганизации убрали картофель с 92,3% площадей
Учение ОДКБ стало шагом к повышению региональной и международной безопасности - Хренин
Топ-новости
Первый энергоблок БелАЭС готов на 98% - Каранкевич
Тертель: мы получаем из различных источников информацию о готовящейся в нашей стране провокации
МВД просит сообщать о готовящихся и совершенных правонарушениях на ж/д транспорте
Отмена роуминга, снятие ограничений на границе - темы Группы высокого уровня
Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике
Минобразования: изменен порядок выплаты стипендий студентам
Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву с 19 октября будут выполняться трижды в неделю
Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ
Минфин Беларуси подтвердил получение $500 млн из средств ЕФСР
СК: продолжается расследование уголовного дела о деятельности координационного совета
Роботизированный комплекс "Вистл" успешно прошел первые стрельбовые испытания
Белорусские боксеры выиграли шесть золотых наград на турнире памяти Владимира Ботвинника
До +10°С и дожди ожидаются в Беларуси 17 октября
"Великий камень" назван в рейтинге Financial Times лучшей особой экономической зоной "Пояса и пути"
В Беларуси выздоровели и выписаны 78 990 пациентов с COVID-19
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.