8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 92 тыс. белорусов. Такие цифры привел министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По информации на 26 марта, первый компонент вакцины получили около 40 тыс. жителей Беларуси, а полностью привились более 26 тыс. человек. На сегодня, рассказал министр, первый компонент препарата введен уже 92 тыс. белорусам.

При этом, отметил Дмитрий Пиневич, 15-16 апреля в Беларуси планируют выпустить промышленный вариант российской вакцины, розлив которой начался в конце марта. К октябрю будет налажен полный цикл производства уже другого российского препарата. Кроме того, в Беларуси разрабатывают собственную вакцину.-0-

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