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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый компонент вакцины против COVID-19 в Беларуси получили 3,3% населения, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА. "На сегодня первым компонентом привились 3,3% населения, это около 300 тыс. человек. Вторым компонентом по состоянию на вчера - 150 тыс. Естественно, с каждым днем эти цифры увеличиваются", - сказал Александр Тарасенко. Он отметил: "Первый компонент вакцины "Спутник V" вчера и сегодня поставлен в области для дальнейшей вакцинации, также ожидаем китайскую вакцину". В предстоящие праздники Минздрав рекомендует населению соблюдать все меры профилактики, которые уже неоднократно озвучивались, в частности физическое дистанцирование, ношение масок или респираторов, избегать мест массового скопления людей. "На Радуницу, как правило, все родственники собираются вместе. Но, посещая бабушек, дедушек, ветеранов, важно помнить, что мы, прежде всего, подвергаем их риску заражения коронавирусной инфекцией", - добавил Александр Тарасенко. Он напомнил: в группу риска входят люди старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания. "Мы настоятельно рекомендуем при посещении соблюдать дистанцирование и носить маски", - заключил заместитель министра.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!