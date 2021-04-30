30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый компонент вакцины против COVID-19 в Беларуси получили более 3% населения, сообщил журналистам заместитель министра - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже вакцинировано первым компонентом вакцины, в основном это "Спутник V", чуть более 3% населения. Мы ожидаем в ближайшее время, не далее чем на следующей неделе, поступления почти 500 тыс. доз вакцины "Спутник V", произведенной на предприятии "Белмедпрепараты", поэтому темпы вакцинации будут нарастать", - сказал Александр Тарасенко.

По данным Минздрава на 30 апреля, более 291,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 111,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.-0-