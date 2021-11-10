Первый рейс возобновленного авиасообщения отправился по маршруту Москва-Гомель-Москва

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый рейс возобновленного регулярного авиасообщения отправился по маршруту Москва - Гомель - Москва, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый рейс российской авиакомпании "Северный ветер" из московского Шереметьево прибыл в Гомель по расписанию.

Рейс будет выполняться трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботам. Полеты планируется выполнять на самолетах Boеing 737-800, Airbus-321 вместимостью 180-190 посадочных мест. Время пути - 90 минут.

Приобрести билеты пассажиры могут в кассе аэропорта, через сайт авиакомпании, через туристических операторов республики. Предлагаются три тарифа: без багажа с ручной кладью, с багажом и бизнес-тариф. На регистрации пассажирам необходимо предъявить ПЦР-тест.

Как рассказал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, возобновление авиасообщения с Шереметьево дает дополнительные возможности для развития туристического потенциала.

Для удобства пассажиров специалисты "Гомельоблпассажиртранса" усовершенствовали расписание движения автобусов по городскому маршруту №59 "Вокзал - Аэропорт". По информации отдела ЖКХ Гомельского горисполкома, автобусы будут отправляться от остановки "Автовокзал" в 09.55 по средам и в 18.25 по понедельникам и субботам. Из аэропорта автобус будет отправляться в 11.55 по средам и в 20.05 по понедельникам и субботам.

Аэропорт Гомель - второй после Национального аэропорта Минск по объему обслуживаемых пассажиров. Мощности пассажирского павильона аэровокзала позволяют обслуживать одновременно пассажиров двух самолетов класса Boеing 737-800.

Из Гомеля выполняются туристические рейсы в Турцию (Анталия), Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада).

Как отметили на предприятии, на объемах выполняемых полетов негативно отразилась ситуация с пандемией COVID-19. Так, в 2020 году из Гомеля выполнено всего 80 туристических чартеров. В 2019 году было 139 таких рейсов. На несколько месяцев были приостановлены рейсы в Египет. Только в текущем году возобновились полеты в Турцию. На паузе и авиамаршруты в Болгарию, Черногорию, Тунис. Полностью прекратились полеты по доставке работников нефтяной отрасли из Гомеля в Нижневартовск и Сургут. По итогам 2021 года в аэропорту планируют обслужить 106 туристических чартеров. -0-