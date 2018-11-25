Первый российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор стартует в Москве

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве на базе Российского экономического университета им. Г.Плеханова сегодня стартует первый российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

По его словам, обучение в первом российско-белорусском молодежном бизнес-инкубаторе пройдут 20 человек: по 10 от каждой из стран. Заявки для участия в проекте могли подавать молодые новаторы и предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованные в создании международных проектов и развивающие бизнес в техническом, технологическом, естественно-научном направлениях. При отборе приоритетное внимание уделялось участникам республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Среди критериев в том числе заинтересованность в партнерских отношениях с молодыми российскими предпринимателями.

"В итоге от белорусской стороны обучение в российско-белорусском молодежном бизнес-инкубаторе пройдут разработчики таких проектов, как "Energy BOX. Безопасная розетка с расширенным функционалом", "3D принтер", "Тренажер для тактической подготовки членов комиссии по чрезвычайным ситуациям", "Система экстренного оповещения для людей с ограниченными возможностями", "Зерноуборочный комбайн GS4118K, работающий на газомоторном топливе" и многие другие. Сегодня в Москву заезжают делегации из регионов Беларуси и России. Церемония торжественного открытия молодежного бизнес-инкубатора состоится завтра, образовательные программы стартуют 27 ноября", - сказал Олег Дикун.

По его словам, российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор - международный проект, направленный на активизацию инновационной деятельности в сфере молодежного предпринимательства в России и Беларуси. Его основные цели - содействие созданию успешных бизнесов, основанных на международной кооперации молодежи двух стран, выявление перспективных предпринимательских проектов и их продвижение, обеспечение условий для обмена опытом. В течение недели у молодых новаторов будет возможность пообщаться с менторами, посетить высокотехнологические производства, принять участие в митап-сессиях, для них будут разработаны специальные кейсы, которые направлены на развитие бизнеса.

Олег Дикун добавил, что по окончании обучения все участники получат сертификат о повышении квалификации РЭУ им. Плеханова.-0-