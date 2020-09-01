Первый урок в школах Беларуси пройдет на тему "Я вырос здесь, и край мне этот дорог"

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День знаний 1 сентября первый урок в учреждениях общего среднего образования Беларуси пройдет на тему "Я вырос здесь, и край мне этот дорог", сообщает БЕЛТА.

Урок должен вызвать у учащихся чувство гордости за достижения Беларуси в годы независимости, поспособствовать воспитаю гражданской ответственности, побудить к инициативности и творческой активности.

Содержание урока будет сфокусировано на осмыслении понятия "малая родина" и ее значении в жизни каждого человека, а также на примерах профессиональной и общественной деятельности земляков, их вклада в развитие экономики, культуры, спорта и науки Беларуси. Интерес к настоящему и прошлому родного края, способность ценить историческое и культурное наследие, любоваться и дорожить своеобразием и красотой родной природы - все это позволяет развивать ценностное отношение к малой родине и личную причастность каждого гражданина к ее судьбе.

Всего в школах и гимназиях в новом учебном году будут учиться около 1 млн 55 тыс. учащихся (в 2019-2020 учебном году - 1 млн 30 тыс.). Из них первоклассников - 114 тыс. Будут функционировать 2990 государственных учреждений общего среднего образования. К 1 сентября вводятся три новые школы: в Витебске, Минске и поселке Копище Минского района. Это большие современные учреждения образования, каждое из которых рассчитанно на 1020 учащихся.-0-