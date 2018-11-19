Первый в Беларуси учебный центр Huawei открылся в Минске

19 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Первый в Беларуси учебный центр Huawei сегодня открылся в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Его открытие организовано в соответствии с соглашением о сотрудничестве в области обучения, которое подписано ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" и Институтом повышения квалификации и переподготовки специалистов информационных технологий и бизнес-администрирования. Институт получил статус партнера по авторизованному обучению компании Huawei.

Как было отмечено на открытии центра, авторизованные центры компании по обучению IT-специалистов успешно работают по всему миру и представлены в 149 странах. Подготовлено более 70 тыс. сертифицированных специалистов, 5 тыс. из которых имеют статус Expert (HCIE).

"В развитии корпоративного бизнеса обучение играет одну из ключевых ролей, особенно на начальном этапе. Только так специалисты партнеров и заказчиков смогут изучить особенности и прикладные возможности продуктов и решений Huawei", - сказал директор Huawei Enterprise Business Group в Беларуси Чжу Тяньсин.

Сотрудничество института с Huawei начнется с программ начального уровня в области IP-сетей. По словам ректора вуза Владимира Дюбкова, в 2019 году планируется обучить более 100 специалистов компаний-заказчиков и студентов в Минске и областных центрах страны. Для обеспечения качества подготовки все инструкторы института сдают сертификационные экзамены. "Теперь специалисты, работающие с оборудованием Huawei, смогут не только повысить свою техническую квалификацию, но и получить самый широкий спектр знаний, необходимых для дальнейшего карьерного роста", - отметил ректор.-0-