Первый в стране "облачный" урок прошел в минской школе

Облачные технологии стали доступны школьникам – первый в Беларуси "облачный" урок прошел сегодня в столичной средней школе №182 имени В. Карвата. Это занятие для ребят из 7-го "Б" необычно тем, что прошло в совершенно новом для них формате: школьники смогли оценить возможность работы в так называемом облачном компьютерном классе, в котором реализован доступ к необходимым для обучения программам, размещенным на серверах дата-центра velcom | A1.

Директор школы Владислав Крайнов сразу обращает внимание: это не кабинет информатики, а кабинет информационных ресурсов. Здесь будут проходить не только занятия по информатике, но и уроки по филологии и другим предметам.

Сам класс представляет собой 16 рабочих мест на основе тонких клиентов – облегченные версии компьютеров белорусского производства без жестких дисков. В рамках услуги "Облачный класс" компания velcom | A1 вместе с этими компьютерами предоставляет и весь необходимый на уроке информатики комплект лицензионного программного обеспечения, включая пакет Office и другие программы, не требующие лицензирования. Также компания проводит первичную настройку решения, осуществляет обучение учителей информатики, оказывает гарантийную сервисную поддержку оборудования и программного обеспечения на период эксплуатации. Кроме того, услугой предусмотрено регулярное обновление парка устройств, чтобы белорусские школьники могли пользоваться самыми современными технологиями, доступ к которым особенно важен в цифровую эпоху.

Как отмечает заместитель генерального директора velcom | A1 по развитию корпоративного сегмента и ИКТ Роберт Дашян, провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 уделяет существенное внимание развитию облачных технологий и стремится внедрить их в различные сферы жизни общества: "Проект "Облачный класс" – наш вклад в модернизацию системы образования и адаптацию школьников к быстроменяющемуся миру. Предоставление школам доступа к использованию самых современных информационных технологий и цифрового контента, который используется во всем мире, позволит сделать процесс обучения более технологичным и интерактивным, а значит, будет в целом способствовать развитию электронного образования в Беларуси".

Создать подобный класс, уверяют в компании velcom | A1, можно абсолютно в любой школе страны, где есть интернет на скорости примерно 1 Мбит/с в расчете на одно рабочее место. "Мы готовы построить столько "облачных" классов, сколько потребуется", – говорит Роберт Дашян.

По словам директора Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Павла Лиса, стратегическая цель системы образования заключается в том, чтобы подготовить кадры для реального сектора экономики, способные решать задачи в быстро меняющемся мире. "А облачные решения – это, действительно, перспектива, с которой рано или поздно столкнутся будущие специалисты, которые сегодня еще сидят за школьной партой, – убежден Павел Лис. – Мы всегда приветствуем внедрение новых технологий, особенно эффективных, современных. И очень хорошо, что есть лидеры рынка коммуникаций, которые предлагают подобные решения, и что есть учреждения образования, которые готовы брать на себя ответственность, и внедрять их. Мы видим существенный потенциал во внедрении именно такого – облачного – подхода в обеспечении доступа учреждений образования к современным информационным технологиям".

Данный пилотный проект Павел Лис считает знаковым, поскольку именно от его результатов будет в принципе зависеть будущее облачных технологий в системе образования.

В свою очередь директор минской средней школы №182 имени В. Карвата Владислав Крайнов отмечает: "Мы, безусловно, нацелены на успешность проекта, на его положительный результат, потому что перспективы большие. Будем тестировать, работать, подсказывать компании velcom | A1, какие изменения можно было бы внести, что поправить ".

Руководитель учреждения образования также говорит о перспективности облачных технологий. И одним из ключевых преимуществ "облачного" класса называет уход от необходимости хранить большие объемы информации на школьных компьютерах. Также это дает возможность учителю проводить урок дистанционно или предоставлять доступ к программе урока тем ребятам, которые пропустили занятие, скажем, по болезни. Таким образом, они не будут оторваны он процесса обучения. Еще один плюс для учителя состоит в том, что он может со своего компьютера отслеживать работу каждого ученика, видеть, чем он занимается. При этом дети на уроке сосредоточены только на теме занятия – доступа к сторонним приложениям или социальным сетям на компьютерах нет.

Очень весомым преимуществом "облачного" класса являются значительно более низкая стоимость, а также существенная экономия электроэнергии в сравнении со стационарными компьютерами. В настоящее время стоимость одного готового рабочего места, включая моноблок, ресурсы дата-центра и лицензионное программное обеспечение, составляет всего Br49 рублей. Примечательно, что решение может быть установлено в любой школе страны, независимо от региона.

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