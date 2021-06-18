Первый заместитель председателя Госкомимущества проведет прямую линию 19 июня

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия c первым заместителем председателя Государственного комитета по имуществу Петром Бровкиным состоится 19 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Курируемые направления деятельности - корпоративные отношения и владельческий надзор в хозяйственных обществах, управление и распоряжение принадлежащими Беларуси акциями (долями в уставных фондах) хозобществ, приватизация (за исключением приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда), развитие отрасли и информатизация.

Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 284-67-72.-0-