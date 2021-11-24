Первым учреждениям здравоохранения вручены свидетельства о медаккредитации

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На очередном заседании коллегии Минздрава министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в торжественной обстановке вручил первые свидетельства о медицинской аккредитации организациям здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Вручая свидетельства, министр отметил, что первые свидетельства вручаются руководителям учреждений здравоохранения, которые не только выполнили критерии медицинской аккредитации по всем заявленным профилям, но и смогли продемонстрировать уникальный опыт, внедрение собственных разработок по организации лечебного процесса и ухода за пациентами.

Фото Минздрава

Среди отмеченных сегодня - Столбцовская, Ивановская, Кобринская, Несвижская и Воложинская ЦРБ.

В Беларуси с 23 июля 2021 года со вступлением в силу новой редакции закона "О здравоохранении" введена медицинская аккредитация организаций здравоохранения, которая является важнейшим механизмом системы управления качеством медпомощи. Эта процедура призвана повысить качество и безопасность медобслуживания населения, обеспечить защиту интересов пациентов при предоставлении медуслуг. Также она является инструментом повышения эффективности бюджетного финансирования здравоохранения и внешнего контроля деятельности организации здравоохранения.-0-