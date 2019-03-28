"Первыми поздравили те, кто не верил!" Минчанке вручили 100 000 рублей от "Евроопт"

К числу 13 многие относятся с осторожностью. А как насчет 113? Уверены, более чем у 20 000 белорусов, выигравших призы 113-го тура игры
Благодаря трансляции розыгрыша призов в прямом эфире телеканала ОНТ и в интернете во вторник первую реакцию победителей мог увидеть каждый. А уже в четверг, 28 марта, главные счастливчики этого тура собрались в минском "Е-сити" на улице Денисовской, 8, где находится студия игры, чтобы получить свои призы. Их ждала еще одна приятная новость: налоги за автомобили и денежные призы за свой счет платить не придется, поскольку сумма, необходимая для уплаты налога, уже входит в состав суперприза. "Евроопт" позаботился и об этом!
Победителям, выигравшим автомобили, вручили ключи и документы. А выигранные денежные суммы были перечислены на
Как победителям удалось выиграть автомобили и крупные денежные призы? И как они распорядятся своим выигрышем? Об этом мы расспросили счастливчиков 113-го тура!
"Живем в однушке – мечтала улучшить жилищные условия!"
100 000 рублей – невероятная сумма, которая способна легко решить жилищный вопрос. А выиграла ее минчанка Татьяна Щеголева благодаря баночке обычной консервированной фасоли – "товару удачи"!
– У нас есть традиция – каждую пятницу закупаемся на неделю в "Евроопт", хотя он и не совсем удобно для нас расположен. Там есть все продукты, которые нам необходимы, – рассказывает победительница, которая работает делопроизводителем в отделе продаж частной транспортной организации. – Причем я поняла, что мне везет именно с "Евроопт". Конечно, выигрыши до этого были небольшие, по 5 рублей, но они меня так радовали. Ноги сами шли в магазин!
Результатом обычной покупки, сделанной на прошлой неделе, стали необычные перемены в жизни!
– Была в поликлинике, а как узнала, что выиграла 100 000, и про врача забыла, – с улыбкой вспоминает Татьяна Николаевна. – Наверное, люди вокруг думали: что с человеком? Руки трясутся, улыбаюсь, плачу и все повторяю: "Не может быть!".
По словам победительницы, за тот вечер ей позвонили раз 100!
– Причем первыми поздравили те, кто раньше все время говорил: не верим, – смеется минчанка. – Помню, и сестрам, и знакомым сколько раз говорила: играйте. Никто не верил!
И хотя Татьяна Николаевна только начинает приходить в себя от радостного шока, на что потратить выигранную сумму она уже знает:
– У меня взрослый сын, он сейчас в армии, живем в однокомнатной квартире. Так что сами понимаете, в плане улучшения жилищных условий есть к чему стремиться. Это была мечта, к которой мы шли бы еще очень долго. С "Евроопт" она случилась!
"Этот выигрыш для меня очень большая радость и удача!"
Наталия Бовтрукевич из Минска, которая работает бухгалтером в УП "Мингаз", признается – она оптимистка по жизни. И это несмотря на то, что судьба ее не очень-то баловала.
– Я всегда мечтала о своей машине, права есть, но купить все как-то не удавалось. У меня ребенок младший инвалид, и я ее растила, поднимала... Поэтому выигрыш для меня очень большая радость и удача! – говорит она. – Теперь у меня личная машина появилась, на которой смогу ездить на работу, возить куда-то дочку и ездить по своим вопросам. Кстати, как раз сегодня у моей младшенькой день рождения!
Вдвойне отрадно, что ждать свою победу Наталии в игре
– Раньше в таких играх не участвовала, а тут присоединилась – и сразу повезло, – не может нарадоваться Наталия Бовтрукевич. – Советую всем ходить в "Евроопт". Там и цены меньше, и выиграть можно!
"Муж поставил задачу к летнему туристическому сезону выиграть "Джили"!"
История следующей победительницы поражает. Машину она выиграла… по поручению мужа. Причем справилась досрочно!
– Честно вам скажу, я не очень надеялась, но у меня муж настолько был уверен… И зимой он мне поставил задачу, что к летнему туристическому сезону я должна выиграть "Джили". Именно эту машину! И мы начнем разрабатывать новый маршрут по Беларуси, – хохочет Наталия Дедкова из Минска. – Только недавно в беседе с сыном вспомнил снова, что время поджимает, сезон туристический уже на носу. И надо же во вторник выиграла "Джили"!
Что тут скажешь, хорошая жена досталась Владимиру! Супруги исколесили не только Беларусь, но побывали в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии.
– Мы на пенсии и много путешествуем, хотя здоровье не очень позволяет, поэтому сейчас только по Беларуси, – рассказывает победительница. – Наш любимый маршрут – это Несвиж – Мир. Поэтому на новенькой "Джили" первым делом поедем именно туда!
Кстати, сам "заказчик" выигрыша, в прошлом военнослужащий, на новость о победе отреагировал с характерной невозмутимостью.
– Муж был настолько спокоен, – улыбается Наталия Дедкова. – Сказал, одна цель достигнута, следующая – 100 000 рублей!
"Такой шикарный автомобиль мы бы сами не потянули!"
У Татьяны Стрельченко, мамы в декретном отпуске из Светлогорска Гомельской области, дисконтная карта "Е-плюс" уже больше шести лет, а вот зарегистрировалась всего полгода назад. Причем и в этом случае двигателем удачи стал муж…
– Вы представляете, и мои, и мужа родители играют, всех я зарегистрировала, а саму себя все руки никак не доходили. Пока муж не заставил! – смеется победительница. – Только когда 100 раз списки проверила, видео пересмотрела, поверила, что действительно выиграла. Уж очень большой приз, столько впечатлений, эмоций!
Семья, где подрастают двое малышей, годовалый Артем и шестилетняя София, давно задумывалась о том, чтобы поменять машину.
– Мало того, что выиграли машину, так еще и в самое подходящее время, рады безумно просто! Копили, собирали, думали к лету старую продать, добавить и купить что-то новое. Но такой шикарный автомобиль мы бы сами не потянули! – признается Татьяна Стрельченко.
"Не верила, что простой человек может выиграть крупный приз"
Пока одни, несмотря ни на что, ждут удачу, другие в нее не верят, хотя вниманием их фортуна не обделяет.
– Выигрывала сертификаты по 10 рублей, по 5 рублей, были моментальные призы, то кофе, то еще что-то… А в самом начале – билет на концерт Валерии. Но все-таки не верила, что простой человек может выиграть такой крупный приз, – рассказывает Евгения Юркова, государственный строительный инспектор из Минска.
Что ж – выигрыш 50 000 рублей – отличный повод изменить точку зрения!
– Еду с работы, и тут звонит коллега. Спрашивает: "Участвуете в игре?". "Да!" "Так вы выиграли 50 000!", – вспоминает счастливый вторник победительница и со смехом продолжает: – Эмоции были, особенно у дочки. Кричала: "Ура, ура!", потому что ей нужна новая машина.
Правда, как именно распорядиться кругленькой суммой, семья еще не решила. У Евгении Николаевны двое детей, двое внуков. И если сын живет отдельно, то дочка вместе с детьми пока с родителями.
– Мы в размышлениях, то ли ремонт в своей квартире сделать, после того как въехали, еще ни разу не делали. То ли первый взнос на квартиру дочке. Планов столько, что 50 000 еще и не хватит! Надо побольше ходить в "Евроопт", вдруг еще раз повезет, – шутит Евгения Юркова.
"Планов очень много! Может быть, займемся дачей или детям поможем"
Семье Клавдии Русинович, начальника производственно-технологического отдела предприятия "Машпищепрод" из Марьиной Горки Пуховичского района Минской области, также предстоит еще хорошенечко подумать над тем, как распорядиться 50 000 рублей.
– Планов очень много, у нас двое детей, трое внуков… Может быть, займемся дачей, ее надо ремонтировать, расширять. И дочка с семьей пока еще с нами живет, своей квартиры у них нет… – делится размышлениями победительница.
Семья только начинает привыкать к своей удаче, ведь раньше максимальным выигрышем были 10 рублей.
– Лучше пускай эти деньги будут родителям, они их заслужили, – включается в разговор дочка победительницы Ольга. – Когда мама соберется на заслуженный отдых, будет ей хорошая прибавка к пенсии. И папа счастлив, уже вовсю планирует, как дачу благоустроить.
Впрочем, как говорится, были бы деньги, а куда их потратить, найдется!
2 апреля покупателей "Евроопт", "Е-доставки" и "ГиперМолл" ждут крупные денежные суммы, три автомобиля и тысячи других призов!
А пока победители 113-го тура принимают поздравления с выигрышем, полным ходом идет начисление игровых кодов 114-го тура, который стартовал в понедельник.
Во вторник, 2 апреля, среди покупателей магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" будут разыграны три крупные суммы: одна в 100 000 рублей и две по 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 10 000 других денежных призов.
Правила игры остаются прежними: за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи" и применением дисконтной карты
Кому повезет через неделю? Покажет время! Не пропустите трансляцию розыгрыша 114-го тура игры
Счастье и радость от побед не могут не зарядить позитивом! А может, вы увидите свою победу воочию?
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