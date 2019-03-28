"Первыми поздравили те, кто не верил!" Минчанке вручили 100 000 рублей от "Евроопт"

К числу 13 многие относятся с осторожностью. А как насчет 113? Уверены, более чем у 20 000 белорусов, выигравших призы 113-го тура игры "Удача в придачу!" , наверняка на этот счет особое мнение. Что касается шести счастливчиков, ставших обладателями суперпризов, то для них данное число и вовсе станет любимым. Кому так повезло на этой неделе? 100 000 рублей от "Евроопт" выиграла минчанка Татьяна Щеголева, делопроизводитель в отделе продаж транспортной компании. На 50 000 рублей богаче стали Евгения Юркова, строительный инспектор из Минска, и Клавдия Русинович, начальник отдела одного из предприятий в Марьиной Горке Пуховичского района. А ездить на белоснежных внедорожниках будут Татьяна Стрельченко, мама в декрете из Светлогорска, и минчанки – бухгалтер Наталия Бовтрукевич и пенсионерка Наталия Дедкова.

Благодаря трансляции розыгрыша призов в прямом эфире телеканала ОНТ и в интернете во вторник первую реакцию победителей мог увидеть каждый. А уже в четверг, 28 марта, главные счастливчики этого тура собрались в минском "Е-сити" на улице Денисовской, 8, где находится студия игры, чтобы получить свои призы. Их ждала еще одна приятная новость: налоги за автомобили и денежные призы за свой счет платить не придется, поскольку сумма, необходимая для уплаты налога, уже входит в состав суперприза. "Евроопт" позаботился и об этом!

Призы победителям 113-го тура сегодня в столичном "Е-сити" на Денисовской вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев

Победителям, выигравшим автомобили, вручили ключи и документы. А выигранные денежные суммы были перечислены на СТАТУСкарту от ОАО "СтатусБанк" , которая оформляется бесплатно и объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс" . Рассчитываясь СТАТУСкартой , можно получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1500 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" , участвовать в игре "Удача в придачу!" , а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых. Удобно, безопасно и выгодно!

Выигранные деньги победителям перечислили на СТАТУСкарту, которая оформляется бесплатно и совмещает возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс"

Как победителям удалось выиграть автомобили и крупные денежные призы? И как они распорядятся своим выигрышем? Об этом мы расспросили счастливчиков 113-го тура!

"Живем в однушке – мечтала улучшить жилищные условия!"

100 000 рублей – невероятная сумма, которая способна легко решить жилищный вопрос. А выиграла ее минчанка Татьяна Щеголева благодаря баночке обычной консервированной фасоли – "товару удачи"!

Традиция закупаться по пятницам в "Евроопт" принесла Татьяне Щеголевой, делопроизводителю из Минска, сумму с пятью нулями!

– У нас есть традиция – каждую пятницу закупаемся на неделю в "Евроопт", хотя он и не совсем удобно для нас расположен. Там есть все продукты, которые нам необходимы, – рассказывает победительница, которая работает делопроизводителем в отделе продаж частной транспортной организации. – Причем я поняла, что мне везет именно с "Евроопт". Конечно, выигрыши до этого были небольшие, по 5 рублей, но они меня так радовали. Ноги сами шли в магазин!

Результатом обычной покупки, сделанной на прошлой неделе, стали необычные перемены в жизни!

– Была в поликлинике, а как узнала, что выиграла 100 000, и про врача забыла, – с улыбкой вспоминает Татьяна Николаевна. – Наверное, люди вокруг думали: что с человеком? Руки трясутся, улыбаюсь, плачу и все повторяю: "Не может быть!".

Татьяна Щеголева: "Живем в однокомнатной квартире, так что сами понимаете, в плане улучшения жилищных условий есть к чему стремиться. Это была мечта, которая случилась с "Евроопт"!"

По словам победительницы, за тот вечер ей позвонили раз 100!

– Причем первыми поздравили те, кто раньше все время говорил: не верим, – смеется минчанка. – Помню, и сестрам, и знакомым сколько раз говорила: играйте. Никто не верил!

И хотя Татьяна Николаевна только начинает приходить в себя от радостного шока, на что потратить выигранную сумму она уже знает:

– У меня взрослый сын, он сейчас в армии, живем в однокомнатной квартире. Так что сами понимаете, в плане улучшения жилищных условий есть к чему стремиться. Это была мечта, к которой мы шли бы еще очень долго. С "Евроопт" она случилась!

"Этот выигрыш для меня очень большая радость и удача!"

Наталия Бовтрукевич из Минска, которая работает бухгалтером в УП "Мингаз", признается – она оптимистка по жизни. И это несмотря на то, что судьба ее не очень-то баловала.

Бухгалтеру Наталии Бовтрукевич из Минска автомобиль очень нужен, но она не могла себе его позволить

– Я всегда мечтала о своей машине, права есть, но купить все как-то не удавалось. У меня ребенок младший инвалид, и я ее растила, поднимала... Поэтому выигрыш для меня очень большая радость и удача! – говорит она. – Теперь у меня личная машина появилась, на которой смогу ездить на работу, возить куда-то дочку и ездить по своим вопросам. Кстати, как раз сегодня у моей младшенькой день рождения!

Вдвойне отрадно, что ждать свою победу Наталии в игре "Удача в придачу!" долго не пришлось. Стоило в конце прошлого года по совету знакомых зарегистрироваться в игре, как уже в марте выиграла суперприз. Вот такой ценный совет оказался, во всех смыслах!

– Раньше в таких играх не участвовала, а тут присоединилась – и сразу повезло, – не может нарадоваться Наталия Бовтрукевич. – Советую всем ходить в "Евроопт". Там и цены меньше, и выиграть можно!

"Муж поставил задачу к летнему туристическому сезону выиграть "Джили"!"

История следующей победительницы поражает. Машину она выиграла… по поручению мужа. Причем справилась досрочно!

Наталия Дедкова обожает путешествовать вместе с супругом. На выигранном автомобиле первым делом отправятся в Несвиж и Мир!

– Честно вам скажу, я не очень надеялась, но у меня муж настолько был уверен… И зимой он мне поставил задачу, что к летнему туристическому сезону я должна выиграть "Джили". Именно эту машину! И мы начнем разрабатывать новый маршрут по Беларуси, – хохочет Наталия Дедкова из Минска. – Только недавно в беседе с сыном вспомнил снова, что время поджимает, сезон туристический уже на носу. И надо же во вторник выиграла "Джили"!

Что тут скажешь, хорошая жена досталась Владимиру! Супруги исколесили не только Беларусь, но побывали в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии.

– Мы на пенсии и много путешествуем, хотя здоровье не очень позволяет, поэтому сейчас только по Беларуси, – рассказывает победительница. – Наш любимый маршрут – это Несвиж – Мир. Поэтому на новенькой "Джили" первым делом поедем именно туда!

Кстати, сам "заказчик" выигрыша, в прошлом военнослужащий, на новость о победе отреагировал с характерной невозмутимостью.

– Муж был настолько спокоен, – улыбается Наталия Дедкова. – Сказал, одна цель достигнута, следующая – 100 000 рублей!

"Такой шикарный автомобиль мы бы сами не потянули!"

У Татьяны Стрельченко, мамы в декретном отпуске из Светлогорска Гомельской области, дисконтная карта "Е-плюс" уже больше шести лет, а вот зарегистрировалась всего полгода назад. Причем и в этом случае двигателем удачи стал муж…

Татьяна Стрельченко, мама в декретном отпуске из Светлогорска, рада, что теперь их семье не нужно копить на новую машину!

– Вы представляете, и мои, и мужа родители играют, всех я зарегистрировала, а саму себя все руки никак не доходили. Пока муж не заставил! – смеется победительница. – Только когда 100 раз списки проверила, видео пересмотрела, поверила, что действительно выиграла. Уж очень большой приз, столько впечатлений, эмоций!

Семья, где подрастают двое малышей, годовалый Артем и шестилетняя София, давно задумывалась о том, чтобы поменять машину.

– Мало того, что выиграли машину, так еще и в самое подходящее время, рады безумно просто! Копили, собирали, думали к лету старую продать, добавить и купить что-то новое. Но такой шикарный автомобиль мы бы сами не потянули! – признается Татьяна Стрельченко.

"Не верила, что простой человек может выиграть крупный приз"

Пока одни, несмотря ни на что, ждут удачу, другие в нее не верят, хотя вниманием их фортуна не обделяет.

Евгения Юркова, строительный инспектор из Минска, выигрывала много раз, но на крупный приз не надеялась!

– Выигрывала сертификаты по 10 рублей, по 5 рублей, были моментальные призы, то кофе, то еще что-то… А в самом начале – билет на концерт Валерии. Но все-таки не верила, что простой человек может выиграть такой крупный приз, – рассказывает Евгения Юркова, государственный строительный инспектор из Минска.

Что ж – выигрыш 50 000 рублей – отличный повод изменить точку зрения!

– Еду с работы, и тут звонит коллега. Спрашивает: "Участвуете в игре?". "Да!" "Так вы выиграли 50 000!", – вспоминает счастливый вторник победительница и со смехом продолжает: – Эмоции были, особенно у дочки. Кричала: "Ура, ура!", потому что ей нужна новая машина.

Правда, как именно распорядиться кругленькой суммой, семья еще не решила. У Евгении Николаевны двое детей, двое внуков. И если сын живет отдельно, то дочка вместе с детьми пока с родителями.

– Мы в размышлениях, то ли ремонт в своей квартире сделать, после того как въехали, еще ни разу не делали. То ли первый взнос на квартиру дочке. Планов столько, что 50 000 еще и не хватит! Надо побольше ходить в "Евроопт", вдруг еще раз повезет, – шутит Евгения Юркова.

"Планов очень много! Может быть, займемся дачей или детям поможем"

Семье Клавдии Русинович, начальника производственно-технологического отдела предприятия "Машпищепрод" из Марьиной Горки Пуховичского района Минской области, также предстоит еще хорошенечко подумать над тем, как распорядиться 50 000 рублей.

Клавдии Русинович, начальнику отдела предприятия из Марьиной Горки, предстоит решить очень приятный вопрос: на что потратить 50 000 рублей?

– Планов очень много, у нас двое детей, трое внуков… Может быть, займемся дачей, ее надо ремонтировать, расширять. И дочка с семьей пока еще с нами живет, своей квартиры у них нет… – делится размышлениями победительница.

Семья только начинает привыкать к своей удаче, ведь раньше максимальным выигрышем были 10 рублей.

– Лучше пускай эти деньги будут родителям, они их заслужили, – включается в разговор дочка победительницы Ольга. – Когда мама соберется на заслуженный отдых, будет ей хорошая прибавка к пенсии. И папа счастлив, уже вовсю планирует, как дачу благоустроить.

Впрочем, как говорится, были бы деньги, а куда их потратить, найдется!

2 апреля покупателей "Евроопт", "Е-доставки" и "ГиперМолл" ждут крупные денежные суммы, три автомобиля и тысячи других призов!

А пока победители 113-го тура принимают поздравления с выигрышем, полным ходом идет начисление игровых кодов 114-го тура, который стартовал в понедельник.

Во вторник, 2 апреля, среди покупателей магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" будут разыграны три крупные суммы: одна в 100 000 рублей и две по 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 10 000 других денежных призов.

Призы нового тура уже ждут победителей! Совершайте покупки до конца недели – и 2 апреля участвуйте в розыгрыше трех крупных денежных сумм, трех автомобилей и огромного количества других призов!

Правила игры остаются прежними: за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи" и применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты начисляется один игровой код, каждый из которых может оказаться победным. Больше кодов – больше шансов!

Кому повезет через неделю? Покажет время! Не пропустите трансляцию розыгрыша 114-го тура игры "Удача в придачу!" 2 апреля в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. А лучше приходите смотреть шоу в столичный ТРЦ "Е-сити" на Денисовскую, 8, где царят невероятные эмоции.

Счастье и радость от побед не могут не зарядить позитивом! А может, вы увидите свою победу воочию?

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