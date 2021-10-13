Песков: предстоящие учения стран ОДКБ очень нужны в контексте ситуации в Афганистане

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместные учения стран ОДКБ в Таджикистане в октябре очень нужны в контексте ситуации в Афганистане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Это учения, которые очень нужны", - сказал Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что президенты недавно собирались, я имею в виду участники ОДКБ, они акцентировали озабоченность в связи с тем, как развивается ситуация в Афганистане, во многом непредсказуемость этой ситуации и необходимость организации быть начеку и дальше совершенствовать методы и способы взаимодействия по линии военной", - отметил пресс-секретарь.

В октябре на территории Таджикистана вблизи границы с Афганистаном пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств - членов ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон". Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в сентябре под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте, в 2002 году было решено создать соответствующую организацию. В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-