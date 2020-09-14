Песков: Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Беларусью

14 сентября, Сочи /БЕЛТА - ТАСС/. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Беларусью, был снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам прошедших в Сочи переговоров двух президентов, сообщает ТАСС.

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - отметил он.-0-