Петабайт в сутки. Абоненты МТС установили рекорд по потреблению 4G-трафика

Развитие сетей четвертого поколения и обновление популярных тарифов позволяют пользователям не считать гигабайты в сети. Абоненты МТС 23 марта установили рекорд по потреблению 4G-трафика. Пользователи за сутки через LTE-сеть прокачали петабайт (1 миллион гигабайт) информации. Этот объем сравним с более чем 100 миллионами музыкальных композиций, которые один абонент может непрерывно слушать на протяжении 800 лет.

Всплеск активности на 4G пришелся на 23 марта. В этот день больше всего LTE-трафика сгенерировала базовая станция в Барановичах — через нее клиенты компании прокачали 1460 ГБ. Чуть меньше показатели у базовой станции в Мозыре — здесь объем достиг 1430 ГБ. Следом идут Полоцк и Брест — 1425 ГБ и 1400 ГБ соответственно.

Всего с начала марта абоненты сгенерировали более 22 700 000 ГБ в сети LTE. В среднем ежедневно на каждого пользователя приходится свыше 500 МБ трафика.

"Сеть телеком-оператора работает в обычном режиме и обладает достаточной емкостью для пропуска больших объемов интернет-трафика. Белорусы стали чаще пользоваться мобильным интернетом: дома, в офисе, в метро и наземном транспорте. Абоненты свободно используют тяжелый контент: смотрят ролики, сериалы и фильмы. Чтобы обеспечить высокую пропускную способность, мы постоянно расширяем емкость сети LTE для абонентов", — отметила начальник управления развития сети компании "МТС" Наталья Прокопчук.

Динамика потребления мобильного интернета связана с расширением базы пользователей смартфонов, спросом на тяжеловесный контент и увеличением тарифных предложений. Одним из драйверов роста мобильной интернет-аудитории является новый тариф "Безлимитище+".

Напомним, МТС первым в стране предоставил доступ к 4G. Технологию мобильный оператор развивает совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Всего в Беларуси телеком-оператор запустил около 3000 базовых станций LTE.

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